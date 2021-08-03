症状和肠易激综合征相似 炎症性肠病易被误解

肠易激综合征和炎症性肠病症状相似，但两者的病况全然不同。前者属于良性疾病，不会导致严重后果，后者则是一种炎症状态，可能导致肠道溃疡、出血和肠梗阻等。受访医生厘清这两种常被误解的消化系统疾病。

22岁的大学生陈怡然最近经常腹痛泻肚子，一天可达10次。她觉得这跟大学考试所承受的沉重压力有关，导致饮食无规律，而且认为自己可能患上肠易激综合征（Irritable Bowel Syndrome，简称IBS）。然而，她心里也不太确定这是否也跟炎症性肠病（Inflammatory Bowel Diseases，简称IBD）有关，因为这两种消化系统疾病总是被人误解。

樟宜综合医院肠胃与肝脏科高级顾问医生洪思云为读者解答有关上述两种疾病的不同之处与治疗方案。

2016年，一项针对本地社区的研究报告指出，大约20.9%国人患有肠易激综合征，相较1998年和2004年，肠易激综合征的患病率分别为2.4%和8.6%，这些年来，病例显著增多。

洪思云医生：炎症性肠病的确切病因尚不清楚。（受访者提供）

肠易激综合征主要是由慢性胃肠道症状组成。肠胃与肝脏科高级顾问医生洪思云指出，肠易激综合征是一种常见的疾病，10%国人受影响。其诊断是综合多种症状作为依据，主要包括腹痛不适或腹胀，以及排便习惯的改变，如便秘、腹泻或便秘和腹泻交替发作。

她说：“一旦肠道清理干净，腹部症状就会明显改善。通常，患者还会有其他症状，包括尿频、背痛、睡眠质量差和焦虑。”

炎症性肠病更为严重

相较于肠易激综合征，炎症性肠病的表现往往是一个更为严重的发展过程。后者是胃肠道慢性炎症的总称，包括克罗恩病（Crohn's Disease）、溃疡性结肠炎（Ulcerative Colitis）和不确定性结肠炎。

尽管炎症性肠病不如肠易激综合征那般常见，但是在过去十年里，前者在亚洲已愈加普遍，新加坡估计有2000名炎症性肠病患者，而溃疡性结肠炎的患病率估计每10万人有8.6人，克罗恩病患者每10万人则有1.3人。对于克罗恩病，肠内壁的慢性炎症可能导致并发症，如肠溃疡或肠梗阻，可能需要手术治疗。

洪思云医生说，炎症性肠病的确切病因尚不清楚。据推测，具遗传倾向的个体中，其免疫系统会对环境因素做出不当的反应，而导致炎症性肠病的发生。

改变生活方式是治疗关键

临床证实，吸烟通常与炎症性肠病有关，患者也可能表现出与肠易激综合征相似的症状。洪医生说：“然而，除了肠易性综合征患者出现的腹痛和排便习惯改变外，炎症性肠病患者还可能出现粪便带血、食欲减退或持续腹泻引起的体重下降等症状。”

肠易激综合征患者往往有潜在的焦虑或高压力水平，这加剧腹部出现的不适症状，因此改变生活方式是治疗关键，这包括：学习应对压力源，避免造成病发的饮食，如辛辣食物、复合碳水化合物、咖啡因和高脂肪食品。一般上，营养师会建议患者采用“低FODMAP饮食”（Fermenta ble Oligo-, Di-, and Monosaccharides and Polyols)，以改善肠易激综合征。“FODMAP饮食”是指身体吸收不良的碳水化合物，在结肠中发酵，导致肠道气体的产生，最终造成腹胀和不适。而“低FODMAP饮食”已被证明对肠易激综合征患者有助益。

除了保持健康的生活方式和均衡饮食，定期运动锻炼和充足的睡眠等良好的生活习惯，也有助于促进整体健康。

洪思云医生说，由于心理因素可能会加剧肠易激综合征的症状，因此识别压力因素并学会如何应对是很重要的。在某些情况下，病人可向精神科医生或心理学家寻求帮助。

虽然肠易激综合征和炎症性肠病有相似症状，但是它们是两种完全不同的病况。前者属于良性疾病，不会导致任何严重的健康后果。然而，后者是一种炎症状态，可能导致肠道溃疡、出血和肠梗阻等。因此，如果你有持续令人烦恼的症状，最好咨询肠胃科医生，做进一步的检查，如血检、腹部成像检测和内窥镜检查。炎症性肠病患者在这些检查中会发现异常现象。

樟宜医院提供检测服务

洪医生说，樟宜综合医院专为那些血液检查和内窥镜检查结果正常，但仍有持续腹部症状的患者提供服务，这包括：

胃排空延迟检测，以评估可能导致消化的不良症状；

呼吸检测，以评估小肠内可能导致腹胀症状的细菌是否过度生长；

压力检测，以评估排便习惯改变。

在某些情况下，患者可能需使用药物来缓解肠易激综合征的症状，例如肌肉松弛剂通常用于治疗腹部绞痛和腹胀等。一些患者短期内，可能需要服用治疗便秘的药物或止泻药。在更严重的情况下，病人可能需要转介给精神科医生，尝试抗抑郁药物的治疗。另外，心理医生的行为疗法，对病情也会有所帮助。