小时候穿哥哥姐姐的鞋子是很平常的事，孩子长得快，衣服鞋子一下子就不能穿了，所以没有不穿过哥哥姐姐的鞋的。

今天我要说的是多体谅别人，要换位思考，形象一点就是先穿上对方的鞋子感受一下，这是按西谚说的：Put yourself in other’s shoes。有句话说：“易地以处，平心而度之”，和别人换一下位置，平心静气地揣度它，了解对方的问题，设身处地为他人着想。

90年代中，那时我着手制作心理学节目，开始接触到情绪商数EQ（简称情商）这个管理心理学，了解它是一个有关人的自我情绪管理以及管理他人情绪的能力指数。人的智商IQ重要，EQ也一样重要。情商分五个部分：了解自身情绪、管理情绪、自我激励、同理心（识别他人情绪）、处理人际关系。同理心，不也就是我们常说的“人同此心，心同此理”，将心比心，如果是我们自己会不会也和对方一样？我们如果也这样被别人评头论足会怎样呀？一个人的共情（empathy）能力强，多数时候能设身处地体验他人处境，去感受和理解他人情感，这个能力就是一种理解他人的能力，并且懂得如何适当的回应，理解和回应是共情的两个关键。

上周三在和心理卫生学院的李清副教授谈中学命案，节目中提到公众对事件想说什么就写什么留言所带来的影响，才说完，就传来了我国泳将约瑟林在奥运100米蝶泳卫冕失败，无缘半决赛的消息（他上届在2016年里约奥运会上，以50秒39的奥运纪录，拿下我国首枚奥运金牌，一举成名）。国人失望之余，有些在社群媒体上冷嘲热讽，也有为他加油打气的，英文报章评论建议赛后须检讨无法卫冕的原因，比如体力为何下降，是不是缺乏强将陪训等等。相对，后者是比较有建设性的，而不单是宣泄个人情绪。前天约瑟林家庭友人表示无法继续沉默了，希望网络暴力能消停下来，他说约瑟林是承受父亲患癌悲痛上阵的。他这番话能让人们有怎样的思考？在未了解他人状况之前，是不是不宜轻率的下评语？

也是西谚说：walk a mile in (someone’s) shoes。穿着他人的鞋子走一英里看看！在对他人做出判断之前，我们得尝试考虑或理解对方的观点、经历或动机。