最近给一班初院学生教课，原来他们的课外活动是到老人院当义工，我就是给他们说说常用的闽南语；像这样的教课，我觉得重点是鼓励他们放声讲，不在有多标准，达到沟通是最终目的。来到最后一课，我对他们说：“你们要有信心，不怕讲错，老人家听到你们用他们熟悉的语言一定很开心，而且如果你们的声音里有关怀，这比什么都温暖，就大声讲，慢慢讲，清楚表达就可以了！”在短短的四个钟头（两堂课），能掌握的是一些基本问候语，应对的方式，还有因为冠病疫情，也包括卫生叮咛。学生们都是静静地听课，除了我点名练习对话！第一课后我在想——学生学到吗？讲课速度会太快或太慢了？第二课我发现自己多虑了，虽然没有发问，他们都有听进去，自己也有练习，因为复习的时候，他们多数的词汇在咬字发音都有明显进步。

零互动，一路以来是本地“特色”。华人地区来讲，大部分大陆、港台人的日常语言互动是很精彩的（跟他们的电视剧和综艺节目对话一样生动），我们都极少一起快乐抬杠，别说就一个话题针锋相对，更甭说和陌生人聊什么的。几年前，我在人协乐龄学苑教有关表达能力的窍门，我记得当我要每一个学员都要站出来，当同学的面做至少一分钟的自我介绍时，每一班的反应都一样，都说：“可以不要吗？”当然，我一个都不放过。开口、大声讲都是基本的，也是必要的。

要做到，首先就是不怕丢脸。有时我在想，如果我不是拿麦克风说话的人，当众自报家门或许也有心理障碍，因为没有一个“爱说话”的环境让我们时常练习。

看京剧，台下总有喝彩叫好的，声音要响亮，那么可以实时给演员打气，他们说叫好是为了辅助演员的表演，叫好还可以让自己（观众）参与其中，这种方式的互动，双方都获得愉悦，所以我从不吝啬给学生们掌声和言语上的肯定，这种鼓励能帮助他们放开，才有机会进步。

被动，会让自己失去先机，或者被牵制，也困住了自己。要摆脱被动，就要学习主动，练习是必须的一部分，比如主动沟通，尝试即练习的一部分。一旦习惯了，会主动，尴尬就不存在。