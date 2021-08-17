晒晒太阳 摄取维生素D

矫形骨科高级顾问医生许钻美教授吁请公众每早7时至9时之间出外晒晒太阳，特别是居家办公人士，因为太阳对促进维生素D的合成及钙质的吸收起着关键性作用。

若维生素D摄取不足，不仅削弱骨骼和肌肉健康，也会提高肺炎并发症风险。

国立大学医院妇产科高级顾问医生杨有亮教授曾建议，妇女应摄取足够的钙质和维生素D，定期做负重和增强肌肉的运动，有助于增强骨骼，降低骨折的风险。

新加坡中央医院矫形骨科高级顾问医生许钻美教授接受《联合早报》访问时说，本地目前需要动手术的髋部骨折患者，多见于平均年龄79.5岁的老年人。年轻人和中年人发生髋部骨折问题，多数是外伤所致或是和其他疾病相关的病，例如癌症和末期肾衰竭等。外伤如跌倒或是扭伤所导致的髋部骨折，是不容忽视的问题，影响着55岁至60岁以上的人士，尤其是在骨质疏松症患者中，髋部骨折更是第二常见的骨质疏松性骨折，致残风险也较高，多数病人在髋部骨折后，已无法恢复至原来的活动水平。

因此，许教授吁请公众，不要忽略增强骨骼和肌肉健康的重要性，尤其是需要摄取足够的维生素D。

她解释，维生素D有助钙质的吸收，降低骨质疏松症的发生率，进而减少导致脆性骨折的风险。不过，她提醒不要过量摄取维生素D补充品，一般健康、生活活跃人士，只要食物营养摄取均衡，是不用额外补充维生素D的。以食物而言，许教授说，维生素D可从含有维生素D的膳食中摄取，比如有益身体健康的多脂鱼（如鲑鱼）、鱼肝油和沙丁鱼等，食品如奶酪、蛋黄和香菇等，也含有少量的维生素D。

别擅自服用高剂量维生素D

许钻美教授指出，因脂溶性的维生素D摄取过量导致的中毒事件，在本地是罕见的。

“在维生素D中毒事件中，体内会过度囤积钙质，引发肾结石等问题。其他症状包括恶心、呕吐、虚弱、尿频和骨痛。”

因此，许教授建议，不要在咨询医生之前，擅自服用高剂量的维生素D。同时，维生素D应与钙质一起服用，以增强骨密度和肌肉力度。

她说：“维生素D对膝盖、脚踝和肩膀等关节没有直接的影响。然而，由于维生素D不足，可表现为疲劳、肌肉无力或骨痛，这些症状自然也会影响关节。”

许教授也提醒，维生素D不足还会增加并发症如肺炎、血栓和削弱认知功能的风险。

搽强效防晒霜或影响皮肤对阳光吸收

岛国四季如夏，每日少量时间在户外活动，有助于维生素D的合成。

许钻美教授：维生素D不足，可表现为疲劳、肌肉无力或骨痛。

维生素D也被称为“阳光维生素”，许钻美教授建议，在早上7时至9时之间出外走走，让皮肤适度地晒晒太阳约15分钟（肤色较深者，可能需要较长的时间），这对促进维生素D的合成及钙质的吸收起着关键性作用，因为阳光具有天然的维生素D合成能力。不过，过度曝晒会导致皮肤晒伤、中暑，甚至提高皮肤癌的风险。她说：“老年人和肤色较深者，也会面对同样的维生素D摄取不足的风险。因此，要确保从食物中吸取足够的维生素D。”

如果在户外晒太阳的时间较长，许教授建议使用SPF15或以上的防晒霜。但是，许教授也提醒使用SPF30或以上的强效防晒霜，有可能减少皮肤对阳光的吸收，影响维生素D的有效合成。因此，不要以为防晒指数越高越好。

她也说，维生素D摄取不足可以是没有症状的，但严重的维生素D不足会出现神经系统方面的症状，如手脚麻痹，甚至会引发情绪低落和抑郁症。

因此，许教授建议除了饮食营养摄取要均衡外，也应走出户外，适量晒晒太阳。

她提醒，因疫情而居家办公期间，运动量的减少和较少接触户外的阳光不利于骨骼和肌肉健康。同时，长时间社交隔离对身心健康也会造成负面影响。因此，许教授建议，在采取必要防疫措施如戴口罩的同时，应做适度的户外活动，不仅对健康有益，也有助于纾解压力。

酒精降低体内维生素D水平

许钻美教授说，酒精和吸烟都会影响体内的维生素D水平。前者会降低体内的维生素D水平，而吸烟则会影响维生素D的合成。她吁请公众不要大量喝酒，也别抽烟。另外，肥胖、肾脏和肝脏疾病也会削弱体内维生素D的合成功能，增加维生素D不足的风险。

如果从膳食中的维生素D摄取不足，许教授建议可适量地服食维生素D补充品。

至于更年期的女性或是曾发生骨折者，许教授建议每三年做一次骨质密度检测，或咨询医生检测骨质密度的间隔时间，以追踪骨质密度。

许教授提醒，维生素D摄取不足，不仅不利于骨骼和肌肉健康，也会影响神经功能和削弱免疫能力，不容忽视。

维生素D摄取不足可以是没有症状的，但严重的维生素D不足会出现神经系统方面的症状，如手脚麻痹，甚至会引发情绪低落和抑郁症。