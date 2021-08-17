太极能助肥胖者缩减腰围

（香港中新电）香港大学医学院公共卫生学院近日召开记者会公布一项最新的研究发现，太极运动能助有“中央肥胖”的年长人士减少腰围，其效果与传统运动相若。

太极是中国一项源远流长的传统武术，融贯身心，并被视为一种“动态冥想”的身心运动。

据悉，港大医学院公共卫生学院联同香港中文大学、中国科学院及美国加州大学洛杉矶分校做有关研究，研究团队在2016年2月至2018年3月期间，招募了543个50岁或以上被界定为“中央肥胖”的华人参与这项研究。参加者以随机方式被分配到太极运动组、传统运动组或无运动对照组。

研究团队介绍，太极运动组和传统运动组的参加者须参与每周3次、每次1小时，为期12周的运动课程。太极运动组由导师传授最普及、广为人知的24式杨氏太极；而传统运动组的课程内容包括快步走、双手弯举、双手侧平举、肩上推举、深蹲及提踵等强化肌肉的训练。

研究团队分别于课程开始前、开始后第12周以及第38周，为所有参加者量度腰围及其他代谢健康的指标。研究发现，相比无运动对照组，太极运动组和传统运动组的参加者在没有任何饮食干预及经过12周的运动课程后，平均腰围分别减少了1.8厘米及1.3厘米。运动干预亦有助提升太极运动组及传统运动组参加者的高密度胆固醇水平。

港大医学院公共卫生学院运动学分部主任兼副教授萧明辉指出，近期的学术文章已阐明腰围是一个重要的健康风险指标，并与体重超标、二型糖尿病及心血管疾病息息相关。研究结果显示，太极运动与传统运动一样，可以有效地改善中央肥胖，萧明辉相信，研究结果对于行动不便或不喜欢做传统运动，但又有中央肥胖的年长者实为一大喜讯。