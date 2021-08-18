中西药联用 如何增效减毒？

在本地，很多病患在看诊西医以后，如果对西药有所不适应，或者希望提高疗效，也会看诊中医，在心血管疾病、长期疼痛、慢性炎症、癌症、月经不调等疾病的治疗中，这种情况尤其常见。作为中医师，我们常被病患问到：我吃着好多西药呢，吃这些中药没问题吧？应该和西药分开吃吗？怎样才不会和西药冲突呢？

这些问题问得好！我们知道，中医和西医在医理和用药方法上有很大差异，一般来说，能用单一医学解决的问题，就不必采用中西药联用的方法。若是二者应当联用，就一定要尽力保障利大于弊。