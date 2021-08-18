中西药联用 如何增效减毒？ 订户 来自 / 新明日报 文 / 李明姝医师（广州中医药大学在读博士） 发布 / 2021年8月18日 9:00 AM 有的中药和西药在一起服用后，会产生化学反应，形成化学新生物，影响药物的吸收和代谢。（istockphoto） 字体大小: 小 中 大 在本地，很多病患在看诊西医以后，如果对西药有所不适应，或者希望提高疗效，也会看诊中医，在心血管疾病、长期疼痛、慢性炎症、癌症、月经不调等疾病的治疗中，这种情况尤其常见。作为中医师，我们常被病患问到：我吃着好多西药呢，吃这些中药没问题吧？应该和西药分开吃吗？怎样才不会和西药冲突呢？这些问题问得好！我们知道，中医和西医在医理和用药方法上有很大差异，一般来说，能用单一医学解决的问题，就不必采用中西药联用的方法。若是二者应当联用，就一定要尽力保障利大于弊。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 活得好 治疗脊椎病变 需持之以恒 同时吃中西药需注意什么？