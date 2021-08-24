登门为居家老人注射疫苗

尽管我国75％的国人已打了针，但还是有一群高危的国人还未接种疫苗。不是他们不想，而是不能。

医生执笔

卫生部长王乙康8月6日在面簿上呼吁私人执业医生回到卫生部兼职，参加卫生部的登门接种疫苗计划。

尽管我国75％的国人已打了针，但还是有一群高危的国人还未接种疫苗。不是他们不想，而是不能。我国有很多患多种慢性病的老人，因行动不便而无法到疫苗注射中心。

卫生部数周前开始推行上门接种疫苗服务，我听闻后自告奋勇报名。三天后，我收到通知我已被列入队伍中，三天后出发。

由于我是私家医生，诊所安排较容易，就在三天后，我和另两个医生开始工作，我们先从国家电子健康记录，查看居家老人的状况。我们准备到四个不同家庭，给六人接种疫苗。其中一人是外籍女佣，另五人是82岁至90岁的老人。居家老人大部分患上三高：糖尿病、高血压及高胆固醇。大部分有过中风及心脏病，全都有膝盖关节病，行动不便。

我们的工作是上门注射疫苗，在观察了他们30分钟，确保没有严重的不良反应后才离开。接种中心注射疫苗则不同，一个医生可同时观察100名公众，但登门注射，每个家庭都需要45分钟到60分钟。

居家老人的忧虑值得留意

我们在四个小时完成任务。虽然只帮了五个居家老人打了针，但让我们有很多体会。

第一、他们对冠病非常担心：他们都知道若他们受感染，死亡率不低，冠病病毒专攻年老者。

第二、他们对疫苗很是忧虑：他们从媒体上知道少部分的人在接种疫苗后有不良反应。他们的处境可说进退两难。

第三、子女的劝服非常重要。大部分老人都听子女的话。

他们出入都要用轮椅代步，其中两个老婆婆有失智症，带他们到人多地方，如疫苗中心，非常困难。他们对我们能上门为他们打针非常欣慰，也对卫生部的计划赞不绝口。

上门打针收费其实非常昂贵，我们一个医生，一个护士，在四小时只给五个老人打针。同个时间，我可看20个肠胃病人，解决20个肠胃问题。

为居家老人撑起医药保护伞

但卫生部颇有远见，这些居家老人若不接受疫苗，他们可能是下一批被感染者，预后非常不乐观。

至今共有百多位私人医生及护士报名参与上门打针计划。相信我们能在短时间内给这些居家老人撑起保护伞。令我最欣慰的是，部长本有权下令私人医生为国服务，但他不但没强硬地下令，而是虚心地呼吁。作为医务人员的我，当然要响应呼吁，回到卫生部兼职，为老人做点事。