“带下病”患者 饮食宜忌

中国南京中医药大学今年发表一项关于中医体质辨识在妇科领域中的研究现状，显示湿热体质和阳虚体质的人群较易出现带下病。《新明日报》《活得好》请养生保健中医诊所林丽明中医师进一步解析原因。

林丽明医师接受《活得好》访问时说，“带下病”多以湿浊为主要病因，湿邪可分为内湿和外湿。

内湿多因过度劳倦、多思多虑，饮食不节，导致肺、脾、肝、肾的水液代谢功能失调所致，日久导致正气不足；外湿主要因经行产后身体虚弱，或用具不洁，或久居阴湿环境，湿邪乘虚而入。

阳虚体质由于阳气亏虚，御邪能力不足，湿邪趁虚入侵。湿热体质由于湿热内蕴，外感湿热邪毒更容易乘虚侵袭，容易重复感染、多感染或持续感染，引发妇科病变，甚至进展为妇科癌。

林医师指出，通过中医调整偏颇体质及对易感体质进行早期干预，可预防感染；针对不同证型的患者辨证施膳，也可有效帮助恢复：