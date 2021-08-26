蒜茸炒苋菜 清热利湿止带

病理性带下病的患者，饮食应清淡少油，少吃难以消化的食物。 中医师推荐多吃蒜茸炒苋菜，作为辅助食疗。本报《活得好》 请养生保健中医诊所林丽明中医师为患者提供更多饮食建议。

林丽明医师接受《活得好》访问时说，在带下病的治疗过程中， 合理的饮食搭配有助于减少白带分泌 ：

■饮食宜清淡少油，多喝水，多吃蔬菜， 宜适量多吃补脾固肾止带的食物，如莲子、芡实、山药、核桃仁、 栗子等。

■忌酒类、油腻、难以消化的食物，如肥肉、奶酪、油炸食物等。

食疗方－蒜茸炒苋菜

食材：大蒜10克，苋菜250克。

制法：将大蒜剥去外皮，洗净，切碎成糜状；苋菜去根部，洗净， 切成小段；起油锅，下蒜茸、适量盐，炒蒜茸至微黄有蒜香味， 再下苋菜，翻炒至熟即可。佐餐食用。

适用：湿热下注型带下病，常见症状有分泌物量多、色黄或兼绿、 质粘稠，或如豆渣或似泡沫、气秽或臭、小便短赤或伴有腹部疼痛。 舌质红、苔黄腻、脉儒数。

功效：清热利湿止带。

大蒜性味辛，温，有温中行滞、解毒、杀虫的功效。 阴虚火旺及目疾、口喉疾者慎用； 胃溃疡及十二指肠溃疡或慢性胃炎者忌食。

苋菜性味甘，微寒。有清热解毒，通利二便的功效。慢性腹泻、 脾虚便溏者慎服。