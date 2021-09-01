更好睡与更有活力的秘诀 就在小小种子里

世界上睡眠最不足的国家，新加坡排名第四！在飞利浦公司资助的2021年全球睡眠调查中，少过一半的新加坡受访者认为自己晚上睡眠充足。只有21%的人在早上醒来时，觉得自己多数时候都休息得很好１。通过摄入适当的营养素，你可以提高睡眠质量和能量。晚上睡个好觉，你会感到更有活力，更少疲劳。

晚上睡个好觉，白天更有活力，更少疲劳。（图／Suntory 提供）

来自日本的三得利芝麻明EX (SUNTORY Sesamin EX) ，是科学配方产品。它蕴含萃取自芝麻种子的芝麻素、天然维生素E，以及超级维生素生育三烯酚（Tocotrienols），帮助对抗氧化应激（oxidative stress）。这项产品在日本受到２百万以上粉丝拥戴，平均每６秒钟卖出一瓶2。如今只需通过BRAND’S® Home Delivery订购，就可送到你家门！BRAND’S® Home Delivery从日本进口此产品，是新加坡授权经销商。

日本的三得利芝麻明EX ，帮助身体对抗氧化应激。（图／Suntory 提供）

谁适合服用？

以下成人，都可以补充三得利芝麻明EX：

想维持肝脏功能者

想拥有好睡眠、解除疲劳者

想减少体内的氧化应激者

想感觉更年轻者

每天三颗色泽金黄的三得利芝麻明EX，帮助你维持肝脏功能、促进好睡眠、减少疲劳感、感觉年轻。（图／Suntory 提供）

芝麻素是什么？

它是一种珍贵成分：

芝麻素存在于芝麻里，不过只占不到１％。单单吃芝麻，所摄取的芝麻素是不足够的。三得利耗时30年，开发了一种从芝麻籽中提取芝麻素的专有技术。

小小芝麻籽含有保持健康的秘密：芝麻素。芝麻素占种子的比例不到1%，需要特殊萃取。（图 / pexels.com ）

它是一种绝佳的抗氧化剂： 芝麻素能被人体小肠吸收，直达肝脏。人体肝脏扮演多重角色：它供应人体精力、解毒等等，在运作的过程中会释放出自由基。随着人体老化，对抗自由基的能力会降低，而芝麻素能帮助缓解人体内由自由基引起的氧化。这一来，对肝脏、对全身的调养，都有好处。日本一项研究３的问卷调查显示，服用含有芝麻素及维生素Ｅ产品的参与研究者，８周后感觉睡眠品质、精力和外观都有所改善。而且该研究中的检测也显示，服用者体内的抗氧化能力有显著增加４

肝脏为身体提供多项支持，对生命至关重要。（图／Suntory 提供）

有大量研究作后盾：

三得利获得了日本生物科学、生物技术和农业化学学会（JSBBA）颁发的技术研究成就奖，让消费者感到放心。该奖项认可芝麻素作为保健品的实际作用。

三得利获得日本农业化学学会颁发奖项。（图／Suntory 提供）

迄今为止，关于芝麻素的研究，已发表了超过44篇论文和98篇学术会议报告。

关于芝麻素的研究，已有超过44篇论文和98篇学术会议报告发表。（图／Suntory 提供）

三合一配方 发挥协同作用

三得利芝麻明EX含有天然维生素E、超级维生素生育三烯酚、芝麻素，联合这三者，增强抗氧化能力。

生育三烯酚被誉为“新世代维生素E”，是一种稳定有效的抗氧化物。

维生素E是最主要的抗氧化剂之一。

日本消费者的服用体验：

每早晨醒来，精力充沛：“我是夜猫子，但服用芝麻明EX让我感觉精神奕奕，早上能准时上班。我很有精力，周末还去冲浪呢！” ――56岁男性

加班之前，服用芝麻明EX：“在服用这产品时，我心想：你能给我力量！我感觉似乎有股力量从内而生，支持着我继续努力工作。我是做销售的，我感谢我的身体让我健步如飞。”——47岁男性

你真的60岁了吗？：“很多人一知道我的年龄都会很惊讶。有一次我参加高中同学会，特地打扮了一番，还有点担心自己是否穿得太年轻。但是每个人看到我都夸说‘你真是一点都没变！’，现在我是不能没有芝麻明EX了。”——62岁女性

我不想忘东忘西地老去：“很多人退休后，呆在家无所事事。但我喜欢参加社区活动，喜爱爬山。我每天早上服用芝麻明EX，让自己提振精神。如果你没有精力，就没有动力。”——67岁男性

（＊注：服用效果因人而异）

马上行动！

购买三得利芝麻明EX (SUNTORY Sesamin EX) ，请浏览网站或拨打热线1800 732 2222

热线时间：每周一至周五（公共假日除外），上午10时至傍晚７时。

现有优惠：购买2瓶三得利芝麻明EX（8周的分量），可获30%折扣，免费送货。此促销从即日起至9月30日有效。订购时请输入促销代码ZBSESAMIN30。

1 亚洲新闻台报道

2 根据2019年的销售数据

３、４ Takemoto, Daisuke et al. “Sesame Lignans and Vitamin E Supplementation Improve Subjective Statuses and Anti-Oxidative Capacity in Healthy Humans With Feelings of Daily Fatigue.” Global journal of health science vol. 7, 6 1-10. 25 Mar. 2015, doi:10.5539/gjhs.v7n6p1

【本文由BRAND’S SUNTORY ASIA呈献】