更好睡与更有活力的秘诀 就在小小种子里

世界上睡眠最不足的国家,新加坡排名第四!在飞利浦公司资助的2021年全球睡眠调查中,少过一半的新加坡受访者认为自己晚上睡眠充足。只有21%的人在早上醒来时,觉得自己多数时候都休息得很好1。通过摄入适当的营养素,你可以提高睡眠质量和能量。晚上睡个好觉,你会感到更有活力,更少疲劳。

晚上睡个好觉,白天更有活力,更少疲劳。(图/Suntory 提供)

来自日本的三得利芝麻明EX (SUNTORY Sesamin EX) ,是科学配方产品。它蕴含萃取自芝麻种子的芝麻素、天然维生素E,以及超级维生素生育三烯酚(Tocotrienols),帮助对抗氧化应激(oxidative stress)。这项产品在日本受到2百万以上粉丝拥戴,平均每6秒钟卖出一瓶2。如今只需通过BRAND’S® Home Delivery订购,就可送到你家门!BRAND’S® Home Delivery从日本进口此产品,是新加坡授权经销商。

日本的三得利芝麻明EX ,帮助身体对抗氧化应激。(图/Suntory 提供)

谁适合服用?

以下成人,都可以补充三得利芝麻明EX:

想维持肝脏功能者

想拥有好睡眠、解除疲劳者

想减少体内的氧化应激者

想感觉更年轻者

每天三颗色泽金黄的三得利芝麻明EX,帮助你维持肝脏功能、促进好睡眠、减少疲劳感、感觉年轻。(图/Suntory 提供)

芝麻素是什么?

它是一种珍贵成分:

芝麻素存在于芝麻里,不过只占不到1%。单单吃芝麻,所摄取的芝麻素是不足够的。三得利耗时30年,开发了一种从芝麻籽中提取芝麻素的专有技术。

小小芝麻籽含有保持健康的秘密:芝麻素。芝麻素占种子的比例不到1%,需要特殊萃取。(图 / pexels.com )

它是一种绝佳的抗氧化剂: 芝麻素能被人体小肠吸收,直达肝脏。人体肝脏扮演多重角色:它供应人体精力、解毒等等,在运作的过程中会释放出自由基。随着人体老化,对抗自由基的能力会降低,而芝麻素能帮助缓解人体内由自由基引起的氧化。这一来,对肝脏、对全身的调养,都有好处。日本一项研究3的问卷调查显示,服用含有芝麻素及维生素E产品的参与研究者,8周后感觉睡眠品质、精力和外观都有所改善。而且该研究中的检测也显示,服用者体内的抗氧化能力有显著增加4

肝脏为身体提供多项支持,对生命至关重要。(图/Suntory 提供)

有大量研究作后盾:

三得利获得了日本生物科学、生物技术和农业化学学会(JSBBA)颁发的技术研究成就奖,让消费者感到放心。该奖项认可芝麻素作为保健品的实际作用。

三得利获得日本农业化学学会颁发奖项。(图/Suntory 提供)

迄今为止,关于芝麻素的研究,已发表了超过44篇论文和98篇学术会议报告。

关于芝麻素的研究,已有超过44篇论文和98篇学术会议报告发表。(图/Suntory 提供)

三合一配方 发挥协同作用

三得利芝麻明EX含有天然维生素E、超级维生素生育三烯酚、芝麻素,联合这三者,增强抗氧化能力。

生育三烯酚被誉为“新世代维生素E”,是一种稳定有效的抗氧化物。

维生素E是最主要的抗氧化剂之一。

日本消费者的服用体验:

每早晨醒来,精力充沛:“我是夜猫子,但服用芝麻明EX让我感觉精神奕奕,早上能准时上班。我很有精力,周末还去冲浪呢!” ――56岁男性

加班之前,服用芝麻明EX:“在服用这产品时,我心想:你能给我力量!我感觉似乎有股力量从内而生,支持着我继续努力工作。我是做销售的,我感谢我的身体让我健步如飞。”——47岁男性

你真的60岁了吗?:“很多人一知道我的年龄都会很惊讶。有一次我参加高中同学会,特地打扮了一番,还有点担心自己是否穿得太年轻。但是每个人看到我都夸说‘你真是一点都没变!’,现在我是不能没有芝麻明EX了。”——62岁女性

我不想忘东忘西地老去:“很多人退休后,呆在家无所事事。但我喜欢参加社区活动,喜爱爬山。我每天早上服用芝麻明EX,让自己提振精神。如果你没有精力,就没有动力。”——67岁男性

(*注:服用效果因人而异)

