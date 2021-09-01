【菁云好好爱】得失心

你有选择困难吗？专家说，我们之所以在面对选择时有“困难”，是因为我们有“得失心”。想选这个，又觉得那个好像也不错或是更好，总是担心选择后会后悔。我想，有这样的挣扎是相当正常的。我们的资源、时间有限，都希望能够做最好的选择，并获得最好的成效或能有最圆满的结局。

我们偶尔会开玩笑说：“哎呀，早知道我就这样或那样...” 但是，人生是没有早知道的。我们通常也会在事后，尤其是碰到挑战的时候，感到万般后悔。也因为怕做错决定，很多人不敢做决定或者是要经历长时间、很多的思考，才好不容易作出决定。整个过程更是无比煎熬、难耐。

要怎么做才能不让自己每次需要做选择时，都得承受莫大的压力呢？

人生在不同的阶段都要做选择。每个选择大概都有所谓的“代价”。有时候我们会因为不知道要怎么选，而逃避、闪躲。不选，在某些时候，或许会给人一种暂时“安全”的感觉。但人不能因为害怕选择，就事事都弃权、不选。若一直这样，我们失去的或许会更多。

我们能做的就是按照自己当下所拥有的资源和资讯来做出决定。只要那是经过思考，盘算过能够承担的程度所做出的决定，那就该给自己一些信心，勇往前进。

人生，是靠创造的。没有最好的选择，重点在于你选择了某个方向之后所付诸的创造。不要强求自己“一定要做到最好”。有这样的预设，往往还没开始，我们就已经被害怕失败的心理给限制了。

我们也要有承担“错误选择”的心态。做错了选择也不要自责。若是陷入过度的自责，会更难举步前行。我们必须学会原谅自己。

有了接受“选错”的能力，往后我们才有前进的勇气。