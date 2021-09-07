皮肤出现异样，不光是表面发炎而已，或也牵涉到身体的其他功能与器官。受访医生说，看似普通的皮肤问题，很多人以为涂涂药膏就会好，可是皮肤问题背后可能隐藏着更大的隐患。

鹰阁医院Dermatology & Co皮肤专科医生郭珂珈提醒，不要忽视皮肤显现的症状，它可能隐藏着更大的隐忧。

皮肤是人体最大的器官，更是窥探病人健康的放大镜。郭医生说：“有时看似普通的皮肤问题，好像红斑、疱疹，很多人的想法是，涂涂药膏就会好，也不去管它，可是皮肤问题背后可能隐藏着更大的隐患。”

检查是否只是皮肤发炎

郭医生的一名病人头顶上长出一个小脓包，不觉得身体有异常，但经验丰富的郭医生一看就知道不寻常，切除脓包后拿去化验，结果证实这名病人患上黑色素瘤（melanoma）。

郭医生说：“在扫描之下，我发现他的肺部已经长出一个很大的肿瘤。他的皮肤癌没暴发出来，也没有不适，但癌细胞已经通过血液扩散，浮现在皮肤上。”

因此，皮肤如果出现异常情况，郭医生会检查这究竟是皮肤表面发炎而已，还是牵涉到身体其他功能、器官，以确保没有一些更严重的内在问题。例如，眼皮发红、手指关节发红，可能是免疫疾病皮肌炎（Dermatomyositis）的症状。老人家出“水痘”，奇痒难耐，可能是免疫皮肤病大疱性类天疱疮（Bullous pemphigoid）。

郭医生指出，一些皮肤病的表征相似，她必须从皮肤的线索中顺藤摸瓜，仔细确诊。

“一些皮肤病未必就是有大问题，但如果有必要，我会通过皮肤切片、血液检验或扫描，确保没有隐藏的健康问题。”

郭医生说，及早确诊，就能对症下药，某些皮肤病痊愈的机会就比较高。

“如果查证没有大问题，病人比较安心，也能根据情况，一段时间后再做跟进检查。”

郭珂珈医生是在全国皮肤中心完成皮肤专科训练，之后赴美国专攻免疫系统皮肤和小儿皮肤专科，回国后任全国皮肤中心免疫系统皮肤病专科部门副主任。免疫系统皮肤病，即免疫系统失调而引起的皮肤病，如红斑狼疮、天疱疮、血管炎等。2018年她开设自己的皮肤专科诊所，在治疗免疫系统皮肤病和小儿皮肤病外，她也做肿瘤切割、激光治疗等皮肤外科手术。

而本地常见的皮肤病就是湿疹，郭医生透露，疫情期间因为湿疹而上门求诊的病人增约15%至20%。

抗拒类固醇让湿疹恶化

郭珂珈医生说，新加坡有30%的人受不同程度的湿疹影响。疫情暴发以来，因为湿疹前来问诊的病人更多了。

郭医生指出，新加坡天气炎热潮湿，很多人在戴口罩，勤洗手，使用含酒精搓手液的情况下，或因为经常下厨、打扫，开始出现湿疹问题，湿疹恶化，或脸上、背上暗疮问题加剧。

郭医生说：“有时涂抹润肤液滋润干燥的皮肤，或让油腻的脸部皮肤保持干净清爽，轻微的湿疹和暗疮问题会不药而愈。如果情况严重，最好去看医生，以免出现感染或疤痕等后遗症。”

一些病人非常抗拒湿疹药物，认为含有类固醇的药会导致皮肤变薄，有“上瘾”的副作用。郭医生曾遇过坚决不让婴儿敷湿疹药物的父母，结果宝宝的湿疹一发不可收拾，导致更复杂的皮肤问题。

郭医生说：“其实，在医生的诊断调配下，用对药物剂量，再配合滋润液，湿疹就能控制下来。皮肤是调解体温和水分的重要器官，如果皮肤问题持续恶化，就有细菌侵袭感染的风险，需要更长的时间痊愈。”

用醋“消毒”伤害皮肤表层

一些湿疹或皮肤患者会用吹风筒或热水来止痒，或用苹果醋或白醋“消毒”，郭医生提醒，这些做法只会加剧发炎状况，伤害皮肤表层。

她吁请不要使用来历不明的药物，以免加剧湿疹或其他皮肤问题。

她说：“有湿疹或持续恶化的皮肤问题，应该去看医生，并按照医生的指示用药，不要抗拒类固醇药物，或使用来历不明的药物。”

此外，郭医生也劝请在洗澡后趁身体水分未蒸发前涂抹滋润膏，以促进干燥皮肤的吸收，尤其不要用过热的水洗澡，应使用温和、无香味的肥皂。

她说：“要了解湿疹的起因。除了遗传性湿疹，外在因素引起的湿疹能通过保持环境干净、干爽、凉爽，或减少压力来改善。”

提到压力，郭医生以自己为例说，她从中学开始就学静坐，现在每天晚上睡觉前都会静坐半小时，调节呼吸，释放压力。

郭医生也会不定期参与义诊工作，她说：“有时工作繁重，压力大的时候，难免会感到消沉、迷惘，义务工作会提醒我当初选择做医生，就是要发挥专业医药知识来帮助有需要的人。它让我时时从心出发，不忘入行的初心。”

郭医生回馈社会的精神，让她在2017年荣获国立健保集团为表扬医疗工作人员而颁发的“仁心奖”（Healthcare Humanity Awards）。要“窥探”郭医生不为人知的事吗？请看刚出版的第48期《健康No.1》。