长时间穿高跟鞋 或致足部与小腿疼痛

一些女性爱穿高跟鞋，因为它能让腿看上去更修长，下肢线条更漂亮，而且在行走时显得体态优美。但长时间穿着高跟鞋，会引致足部问题。《新明日报》《活得好》请骨科医生进一步解析穿高跟鞋如何影响足部健康。

伊丽莎白医院骨科外科高级顾问医生坎南（Kannan Kaliyaperumal）说，高跟鞋迫使足部处于异常弯曲（向下）的位置，从而使小腿肌肉过劳，并在走动时限制脚踝动作。因此，许多女性穿高跟鞋一整天后，常有足部和小腿疼痛的问题。

此外，长时间穿高跟鞋，双脚异常弯曲，身体较倾向后倾，以取得平衡。这会给下背部、臀部和膝盖带来很大的压力。

多数高跟鞋的鞋尖较窄，换言之，脚趾压缩在狭窄空间内，长久而言，容易导致鸡眼。

脚趾也可能受到慢性压力损伤，引致应力性骨折（stress fractures）：患者可能出现足部肿胀和疼痛。

此外，穿着高跟鞋走路时，脚后跟会受到很大的压力，会引致足底筋膜发炎（plantar fascia inflammation）。一些女性可能会出现脚跟痛。

Q：如果常穿高跟鞋，需要注意什么？

医生：不建议长时间穿。建议平时穿舒适的鞋子，有必要时才穿高跟鞋。

如果逼不得已需要常穿高跟鞋，建议每天抽出时间伸展小腿肌肉和足部。