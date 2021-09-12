脱发患者如果已看过医生，并治疗潜在的皮肤或健康状况，脱发的情况还没有改善，那么可考虑其他疗法来改善脱发问题。S Aesthetics诊所的徐旭隆医生撰文为《活得好》解析治疗脱发的方法。

所有形式的脱发治疗需要至少三个月才能看到一些效果，因此，要有耐心。

毛发生长药物和补充剂

外用生发喷雾，如米诺地尔 (Minoxidil) 可用于治疗脱发。

口服药物，如非那雄胺 (Finasteride) 和富含生物素 (Biotin) 的口服补充剂, 也可用来治疗脱发，尤其是男性型态性秃发。

含有蛋白多糖 (Proteoglycan) 的头发补充剂, 可通过解决蛋白多糖毛囊萎缩来促进正常、健康的头发生长。

再生头发生长治疗 （Regenerative Treatment）

可用于治疗男性和女性的脱发和头发稀疏。它使用毛细血管再生技术来针对治疗脱发问题。

它使用患者的头发和毛囊细胞，助于激活头发稀疏和脱发区域周围的毛囊。换句话说，它通过刺激头发再生过程，利用患者自己的能力来产生新头发。疗程约30分钟，做完后，可立刻回去上班，继续运动和过日常生活。

两个星期内避免染发或做任何的头皮或头发治疗。头皮上面的小伤口，只需要敷抗菌的药膏，很快就能恢复。