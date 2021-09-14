四管齐下攻克带状疱疹

医师执笔

养生保健中医诊所医师

T女士在女儿陪同下治疗带状疱疹后遗神经痛。患者发病已一个多月，疱疹大部分已消退，结痂脱落，患处留下些许斑印，稍有触碰疼痛难忍，晚上疼痛加剧，严重影响到睡眠素质，患者双目无神，面容憔悴。

年老体弱者疼痛加剧

带状疱疹由水痘——带状疱疹病毒所引起，累及神经和皮肤的急性疱疹性病毒性皮肤病，属中医学的蛇串疮、缠腰火丹、火带疮等范畴。临床表现以簇集性水疱沿身体一侧周围神经呈带状分布，伴显着神经痛为特征。儿童不感疼痛，但年老体弱者疼痛则剧烈。有些患者在皮损完全消退后，仍遗留神经痛，此种神经痛可持续数月，甚至数年之久。

中医认为带状疱疹是感受毒邪、湿、热、风、火郁于心、肝、肺、脾，经络阻隔，气血凝滞而成。引起的疼痛类型多种多样，灼烧感、刺痛感、麻木感。有研究表明，超过半数的带状疱疹患者均承受中重度以上的疼痛。这些痛觉超敏的现象会使患者产生异于常人的感觉，进而导致患者出现或轻或重的焦虑或抑郁症状。所以，治疗带状疱疹必须清其热，解其毒，止其痛，开其郁，四管齐下，才可得到较为满意的疗效。

中医治疗带状疱疹后遗神经痛多采用中药、针灸、刺络出血和拔罐等综合治疗。除了采用有明显镇痛、镇静、抗炎的中药如川楝子、枳实、木瓜、徐长卿、白花蛇等，对年老体弱的患者，适当加入补虚的中药如党参、黄芪、当归、甘草等，可增强止痛作用。现代药理实验也证实这类中药有抑制病原微生物和解毒的功效，可调整免疫功能。

在免疫力低时发病

带状疱疹患者虽然多见于老年人，我在临床也曾治疗过年轻带状疱疹患者，有个带状疱疹重症患者。早上看了西医，疱疹已从前额扩散到眼睑及耳部，医生也嘱咐如眼睛和耳朵部位有剧烈疼痛，就得马上到医院紧急部门治疗。眼部带状疱疹是因为带状疱疹病毒侵犯三叉神经眼支受累所致，疼痛剧烈，上眼睑、额部和头顶出现成簇水疱群，炎症显著，可累及角膜和眼球各部，甚至全眼球炎，导致失明。严重者可引起脑膜炎、脑炎，甚至死亡，耳部带状疱疹则可引起面神经、听神经受累所致。出现面瘫、耳聋、耳痛，临床可见单侧外耳道疱疹，鼓膜疱疹，患侧耳鸣、耳聋、耳痛，听觉障碍，乳突压痛，面瘫及舌前1/3味觉障碍。可伴有眩晕、恶心、呕吐、眼球震颤等。

这个年轻患者很内向，不太爱讲话。在治疗过程时，谈起工作情况，满脸不开心。他几个星期来都在熬夜赶报告，战战兢兢，是个典型的完美主义者，完全没顾虑到身体就这样被弄垮。带状疱疹就经常在人体免疫力低下时发病。

从中医角度来看，患者长期熬夜，担心、害怕及焦虑导致肝郁不畅，气机不调，气郁则湿滞，湿与热相搏，发于体表皮肤则为剧烈疼痛的带状疱疹。我尝试开导他说，平时多与同事或朋友一起做些户外运动，交换对工作的看法及缓解内心郁闷的心情。这样才可以开心、快乐，提升免疫力和正能量。