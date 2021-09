【娜些事】给自己一个充电宝

“有完没完!!!”什么有完没完?当倒霉的事接二连三,像杜甫说的“屋漏偏逢连夜雨”!而这个疫情,一波三折,辗转两年,也是没完没了。你的压力大吗?每个人面对的压力不同,可是共有的压力是心理方面,忐忑不安,是看不到尽头的无力感。

在这样的时候,我庆幸自己的工作给了我安抚,除了有收入,也因为制作的节目能帮助到公众,不论是娱乐或是健康知识,在工作上获得的认同给了我自己目标(少了彷徨),工作的意义平衡了只有口罩的无趣日子。我有朋友在这样的日子里,工作严重受到影响,他们为自己的生活创造意义,他们去追日出日落、学手艺等,打发了没有工作的日子的空洞,也给自己一些成就感。你呢?无法旅游,无法聚会的生活,需要怎样的鼓励?

我发现社群媒体近期会推送一些激励话语给受众。看着那些中、英文字句,不少道理只要是你生活过就会懂得的,只是我们没有把它整理成文字。看了一些之后,我领会到这些精句(激励话语),只是从(以前的)墙上转到(现在的)电子荧屏。以前你看过一些人把一些字句打印出来或者自己手写,然后贴在墙上吧?我当时不是很理解为什么这么做,来到今日,它无时不刻从电脑手机弹出来,仿佛“如影随形”的给我们打气。我一下感受到了,在这个疫阴霾下,如果需要鼓励,请多接近一些有正能量的人事物。我就抄写并翻译几句跟你分享,给你我一个“充电宝”:

You can’t change the past and you can’t predict the future, but you can ruin the present by worrying about both.

你无法改变过去,也无法预测未来,但忧前烦后,可能会毁了现在。

If you have tried your best today and things didn’t work out, just remember you have tomorrow to try again.

如果你今天已经尽了最大努力但事情仍没有成功,记住,你明天可以再试一次。

Learn to sit back and observe, not everything needs a reaction.

学会坐下来观察,不是每件事都需要马上反应。

You can’t be strong all the time. Sometimes you just need to be alone and let your tears out.

你不可能一直坚强。有时你只需要一个人,哭一场。

The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to replies.

最大的沟通问题是我们不是去理解,只是回应。