染疫者康复后更注重健康

随着本地疫情变得严重，有越来越多人感染了新冠病毒。幸运的是，也有不少染疫者逐渐恢复健康。让我们一起来看看染疫者的康复历程吧！

康复后更注重健康 曾咏恒大甩10公斤

有“广东歌王”之称的本地歌手曾咏恒（48 岁），去年3月18日被确诊患上冠病，并在盛港综合医院接受9天治疗。住院期间，他一度高烧至39.4摄氏度，且心脏跳动偏弱。

回忆染病过程，他庆幸除了高烧以外，没有其他症状，包括咳嗽、流鼻涕和喉咙痛。只是，因为他在前年3月被诊断患上心房颤动（atrial fibrillation）导致轻微脑中风，令他担心会因此被病毒击垮。

曾咏恒庆幸一家人没受到感染。（何炳耀摄）

在家人和艺人朋友的支持下，曾咏恒终于康复出院，并庆幸妻子和一对年幼孩子（5岁女儿与3岁儿子）并没有受到感染。他在8月18日接种一剂疫苗。

今年3月开始，曾咏恒每天在家做伸展运动，配合健康饮食，体重成功从75公斤降了10公斤。他现在连红酒也不喝，每天确保有6至8小时睡眠，同时不让自己有压力。虽然偶尔会感觉有点喘，但他每天坚持居家做两次伸展运动，每次15至20分钟。偶尔，他也会戴着口罩下楼步行。每三四个月，他会按时到心脏科医生处复诊。

他吁请国人接种疫苗，遵守防疫措施。

染疫康复者成功换肾

所谓塞翁失马焉知非福，中峇鲁熟食中心摊主翁美爱（52岁）去年染疫后，失去了换肾机会，今年1月18日再次等到换肾机会，不但成功换肾，也在6月21日接种了疫苗。

翁美爱每天傍晚也必外出运动，包括一周跑步三天，快走三天。（龙国雄摄）

她说，肯定会接种疫苗追加剂，并鼓励所有未接种者接种疫苗。

翁美爱是在去年4月15日，准备在新加坡中央医院动换肾手术时，被检测出患上冠病。无症状的她，在医院住了28天，只因牙裂导致牙龈发炎，有37.5摄氏度的轻微发烧。

染疫和换肾成功后，她更注意自己的健康和饮食，坚持少盐少油和少糖；每天傍晚也必外出运动，包括一周跑步三天，快走三天。也是跆拳道考官的她，也会练习跆拳道。她在疫情前，是跆拳道教练。她欣慰说，许多顾客和学员都给她加油打气。

她说：“慢跑或快走时，我会戴上口罩，遵守防疫措施，也会注意摄取的饮食，维持健康体重。”

她鼓励大家运动，不要整天宅在家对着电脑或电视，应该让自己接触户外阳光，动动筋骨，对身心健康有益。她也提醒外出运动时，须遵守防疫措施。