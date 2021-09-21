腹泻是小毛病或大问题？

在中医学中，以腹泻为临床表现的病证常归纳为疾病“泄泻”的范畴。泄泻主要分为两大类别：急性腹泻（暴泻）和慢性腹泻（久泻），泄泻的主要发病原因和湿邪有关。

急性腹泻超过三次须就医

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起病急，发病时间短，有明显诱因，从中医视角而观，急性腹泻可由外在的邪气侵袭大肠，或饮食停滞胃肠中，导致肠道分清泌浊的功能失调而出现腹泻。倘若腹泻不超过三次，可自行停止，便后身体舒服，无腹痛，可无需药物干预。这是人体自然的抗病功能，将邪气（在此可理解为病菌）通过大便排出。因此，主要适量的补充水分和饮食清淡易消化即可。