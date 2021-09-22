如何降低先天性心脏病风险

一些婴孩出世就患有先天性心脏病。究竟是什么原因导致？孕妇怎么做能降低这方面的风险？《活得好》请伊丽莎白医院医疗团队解析。

在新加坡，先天性心脏病的患病率持续上升。患有先天性心脏病的成人，人数为约1万2000人，估计每年增加300至320个成人病例。

先天性心脏病指的是婴孩出生时即已存在的心脏缺陷；其严重程度从轻微，至严重、致命性。

先天性心脏病的种类很多，包括心房间隔缺损（心脏上部的左心房和右心房之间的隔膜有孔）、心室间隔缺损（左心室和右心室之间的隔膜有孔）、主动脉缩窄、先天性心膜缺损等。

先天性心脏病的成因尚不明确，但可能包括：

遗传或在怀孕初期形成的染色体或基因疾病， 如唐氏综合征等。

孕妇怀胎期间大量服药、饮酒过量、抽烟。

暴露于化学物。

病毒感染（如德国麻疹）。

糖尿病，尤其病情不受控。

孕妇是能降低已知的先天性心脏病风险因素，包括接种德国麻疹疫苗；避免饮酒、不吸烟；服用任何药物、补充剂或草药前先咨询医生；怀孕初期每天服用400毫克叶酸（有助于预防出生缺陷）、避免与身体不适的人接触；如果患有糖尿病，应确保病情得到良好控制；以及避免接触化学物质，如油漆稀释剂、指甲油等。