焦虑、抑郁　找出原因

疫情下，面对心理问题的人数有所上升，其中以焦虑症和抑郁症患者最为常见。以中医观点，心理疾病与哪些脏腑有关？有哪些症状？《新明日报》《活得好》请中医师解析。

源自梁药首席医师以及联合创办人梁玮真接受《活得好》访问时指出，冠病疫情反复，在人与人被迫保持形体上的距离的同时，缺乏心灵沟通也易导致大家逐渐变得孤僻生疏，因而出现一些心理问题，甚至造成心理疾病。

焦虑症患者一般易情绪紧张、坐立不安、烦躁不宁、易发脾气；抑郁症患者多体现为情绪压抑、神疲懒言、沉默不语、悲伤哭泣。

有些患者睡眠失调，如夜间入睡困难、眠浅易醒，甚至彻夜不眠，严重休息不足，导致白天精神欠佳，昏昏欲睡，注意力难集中，影响工作和生活。

一些患者还产生疑心病或强迫症，体现为时刻胆战心惊，担心自己染上冠病，或沉迷于过度的周身与周围清洁，反复而强迫性地消毒或洗手。

据中医观点，梁医师指出，与情绪相关的疾病往往与心、肝、脾、肾这四脏离不开关系，尤以掌管情绪的“肝”为主，以主神明和血脉的“心”为辅。

“在面对可能患有心理疾病的患者时，我们一般会四诊合参：据患者的病史、脉象、舌象总结出患者是否患有心理疾病，并进行中医的辨证论治；根据患者各别的病况给予中药、针灸等治疗。”