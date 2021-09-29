麻将的洗牌过程的那个“搓”，就是各块麻将互相碰撞产生“噼里啪啦”的独特声音，这个震天响的声音，飞机飞过上空都可以听到，那是成都！除了香港，就是成都那么热爱打麻将，虽然打法不同。

香港最形象的就是许冠杰在70年代写的《打雀英雄传》，歌曲开头就是搓牌洗牌声。洗牌，就把牌搀和整理以便继续玩，麻将和桥牌都有此过程。

为什么要洗牌？就是把排序打乱，经过无规律混合，使到每一张牌被抽到的机率相等，这样可以开始游戏或者展开新一局。

牌局，可以引申到人生，以致于一个市场。一段时间后，旧的（原有的）市场格局会被打破，有人出局，有人冒起，有人身家规模缩水，当然也有翻倍的。整个市场会重新分配，就是洗牌，洗牌之后，不仅仅是行业内重新排位，也可能是新技术出现，翻天覆地的改变了人们的追求和习惯，它推挤了旧技术，改变了旧生活。洗牌的过程有渐进，有无声无息，我认为后者不全然是悄悄的，就如地壳在翻滚，你以为是死火山，一天它就燃爆了，不是它安静，而是我们没把它的变化放在眼里。

比如娱乐市场，七八十年代是港台天下，九十年代台湾流行音乐和娱乐节目蓬勃，这之间还有日剧对大家的影响，千禧年后，韩流出现，现在韩流和陆潮双分天下。这一路，不断洗牌也不断上演优胜劣败。

又比如百货商场，八九十年代是日本百货的天下，1999年底兴起网络购物，这几年冠病疫情加速网路消费模式，消费市场彻底洗牌。不管是什么业务，以冠病疫情为界，过去没有积极发展电子产品的，这几年直接面对扑面的冲击。

人生的确像打麻将，洗牌、打乱、重整，让我们给自己的人生重新定位、整理再出发。年轻人喜欢重新洗牌，因为新机会来了，轮到他了；年长者害怕新格局，不能“稳稳吃米粉”，但是变与不变有时不是我们可掌握。

星云法师有个说法：人生，很多时候也要重新来过，才能走出人生的新局面。

前途，遇到障碍了，要重新找一条路来走。你说呢？