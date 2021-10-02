【乐活谈保健】线上讲座：你值得拥有的美肤

爱美之心，人皆有之。照顾好颜面，也是对自己与他人的尊重。毕竟谁不想拥有焕发自信神采的无瑕肌肤呢？

“乐活谈保健”将于10月2日（星期六）与 Crystal Tomato® 联办线上免费讲座《你值得拥有的美肤》，邀请三位皮肤专科医生讲解各类皮肤病症状和疗法，并分享日常护肤贴士。

第一场：外斑一颗，内斑一窝

主讲人：Freia Medical高级医生许承贤

色斑的导因有很多，包括紫外线、空气污染、使用保养品不当、遗传性、内分泌失调、作息混乱等等，都有机会导致在脸上长出晒斑、雀斑、老人斑、炎症黑变病或其它更严重的色斑问题。到底老人斑会致癌吗？哪些护肤成分有助于美白祛斑？许承贤高级医生将为大家详细解答。

第二场：防止色素沉着攻略

主讲人：新加坡全国皮肤中心，高级顾问医生唐天源教授

造成肌肤色素沉着的最大凶手并非只有紫外线，其中还包括生活随处可见的“蓝光”。如何防止蓝光伤害肌肤？儿童是否也应该防晒？环境污染如何对皮肤造成伤害？皮肤屏障受损会引发何种问题？唐天源教授将在讲座中，深入浅出地探讨色素沉着问题，并分享改善皮肤的四大关键原则。

第三场：黄褐斑，我们应该如何应付？

主讲人：伊丽莎白诺维娜医疗专科中心、儿童与成人发肤激光诊所，皮肤科顾问医生詹尹婷

黄褐斑的色素沉着多数长在脸颊、鼻梁、额头、下巴及上唇上方，常见于女性患者，可能是雌激素水平过高、妊娠、长期口服避孕药、月经紊乱等等，遗传概率也高达50%。比起欧美人士，为何亚洲人更容易患上黄褐斑？黄褐斑的治疗方式有哪些？詹尹婷医生将在第三场讲座中提供答案。

《联合早报·乐活》线上讲座之四

日期：10月2日（星期六）

时间：上午10时30分至11时30分

首播：zaobao.sg或联合早报面簿活动页面

主办单位：《联合早报》

数码伙伴：zaobao.sg

保健伙伴：Crystal Tomato、全国皮肤中心

指定杂志：《健康No.1》

主持人：新闻中心资深高级记者林弘谕