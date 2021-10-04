小孩持续不听话 或是一种障碍症？

小孩总会有不听话、发脾气，甚至故意做出让人生气的行为，但如果持续超过六个月，并影响到学业和生活，有可能是一种障碍症。《活得好》请心理学家解析。

国大医院邱德拔—国立大学儿童医学院心理学家苏凯蒂接受《活得好》访问时说，对立违抗性障碍症（oppositional defiant disorder），定义为对权威人物总是做出挑衅行为，充满恶意或存有报复性心态；持续感到愤怒或易怒的行为模式，并持续至少六个月。

这些行为所发生的频率和强度也须超出孩子的发展水平（developmental level）等范围，并不由其他情绪障碍所引起。

若孩子在至少六个月内，出现以下至少四个症状，或可诊断为对立违抗性障碍症：

经常发脾气，过于敏感或轻易感到烦躁，甚至充满怨恨。

经常与长辈（权威人物）争吵、主动反抗或拒绝服从。

经常故意惹恼别人。

经常将错误或不当行为归咎于

他人。

怀有恶意或报复心。

要留意的是，并非所有表现出对立行为的孩子，都有对立违抗性障碍症。

所有孩子都会有不听话的时候，尤其是疲倦、饥饿、心烦或压力大时，可能会争吵、顶嘴、不服从，然而，对立违抗性障碍症患者的表现更极端，会影响学业、社交和家庭生活。