三皮肤专科医生开讲 解答斑点问题和疗法

女为悦己者容。保护肌肤美丽与健康，不只是女人关心的事，各个年龄层的男女都希望拥有让人羡慕的肤质。

不过，生活压力太大，不良饮食习惯，睡眠不足，防晒功夫不足，或是药物副作用等，都可能引发各种皮肤问题。护理得当，或许能挽回美丽的皮肤；若处理不好，除了影响仪容，也可能令人失去自信。

上星期六上午，第15届早报“乐活谈保健”讲座在线上开讲，主题为“你值得拥有的美肤”，三位皮肤专科医生讲解各类皮肤斑点疾病和疗法，并分享日常护肤贴士。讲座播出以来，共有1万7000人次上早报面簿观看。

许承贤医生：在没有任何防晒保护的情况下，皮肤会在20分钟后开始被灼伤。

应把护肤品存进冰箱里

来自Freia Medical美容诊所皮肤科高级医生许承贤，从事医美医学业已超过15年，擅长于使用非侵入性的医美疗程，抗衰防老，治理色素和痘疤问题。他分享的课题为“外斑一颗，内斑一窝”。

每个人的皮肤多少都有色斑，它们是如何成形的？许医生指出，在没有任何防晒保护的情况下，皮肤20分钟后开始被灼伤。与此同时，身体也会增加分泌酪氨酸酶（tyrosinase）；而黑色素细胞在酪氨酸酶的作用下，会转化成另一种叫多巴（dopa）的物质，这是所有斑点产生的前身。

色斑产生的常见因素包括：紫外线照射，受自由基攻击；荷尔蒙或内分泌不稳定，月经紊乱；孕期前后；长期口服避孕药；精神压力大导致内分泌紊乱；疾病如肝肾功能不全、妇科病、糖尿病；体内缺少维生素等等。

在选择祛斑或美白护肤品时，应该注意哪些有效的活性成分？许承贤说，选择美白护肤品有两类，一类是医生所开的处方，一类是自己所选购的，他呼吁大家选购时，注意产品的标签说明，以及所包含的活性成分，其中维生素C是最常用的美白抗氧成分。

家里众多品牌的美白和护肤品，多数人把它们摆放在浴室里，方便使用。但是在新加坡的炎热气候里，这很容易导致护肤品变质而感染细菌，而最理想的收藏处是电冰箱。

至于激光治疗后，是否能使脸上的斑点完全消失？许医生说：“这是很多人关心的问题。激光治疗各种斑点如晒斑和雀斑等，其疗效各不相同，但是不太可能完全彻底地使斑点消失。它们会跟着你一辈子，我们只能控制它，不让它浮现出来。”

全国皮肤中心高级顾问医生唐天源教授（右）认为防蓝光的防晒霜是更理想的防晒护肤品。左为新闻中心资深高级记者林弘谕。

四个护肤的基本原则

第二位主讲者是新加坡全国皮肤中心高级顾问医生唐天源教授，讲题为“防止色素沉着攻略”。他说，除了基因和雌激素等内在因素外，皮肤色素沉着的外在罪魁是紫外线，以及可见光、蓝光范围等，因此阻挡蓝光对皮肤侵害非常重要。

另外，空气和环境污染也是导因，污染导致氧化应激或微炎症。氧化应激是由自由基在体内产生的一种负面作用，并被认为可导致衰老和疾病；而超细微粒的纳米粒子会引起皮肤炎症。

唐教授提供读者四个护肤的基本原则：

·行为改变：避免阳光、蓝光和污染；

·简化护肤程序：避免使用过多的面霜，过多地清洁脸部；

·理想防晒霜：超越紫外线，可见光，污染保护，屏障修复；

·处理下游机制：专注于抗氧化剂和抗炎。

唐天源教授指出，多数人防晒工作显然不够，这方面的意识也不足。选择防晒霜时，应使用多少防晒系数（SPF）最适合？他说：“皮肤稍微黝黑者，如在户外4小时左右，选用SPF30就已足够，皮肤白皙者，SPF50也足以保护皮肤。如在户外超过4小时，应重新再涂一层防晒霜。”另外，市面上也销售防蓝光的防晒霜，这是更理想的防晒品。

他建议年龄超过21岁者，经常在户外走动的年轻人，可以开始涂防晒霜护肤。另一方面，年长者的皮肤更容易受到紫外线伤害，即便现在已超过50岁或60岁以上，也应涂防晒霜。

平时，应多摄取维生素D，以及富含抗氧化物的食品，如颜色鲜艳的蓝莓、草莓、葡萄等，可防止色素沉着和皮肤老化。减少摄取糖分和选择升糖指数较低的饮食，可较好地抗皮肤衰老。

詹尹婷医生：黑色素体的大小和数量，是导致种族肤色有所差异的原因。

亚洲女性更易长黄褐斑

第三位主讲者为伊丽莎白诺维娜医疗专科中心儿童与成人发肤激光诊所皮肤科顾问医生詹尹婷，分享课题为“黄褐斑，我们该如何应付？”

肤色黝黑的人，体内是否较多的色素细胞？詹医生说，不同种族的人都有相同数量的黑色素细胞，而黑色素体（细胞内的色素）的大小和数量，才是导致种族的肤色有所差异。

一些人喜欢晒黑皮肤，当曝晒在阳光下时，人们的皮肤会产生更多的黑色素，它可保护皮肤免受有害紫外线的伤害，而且，肤色较深的人比肤色较白皙的人患皮肤癌的概率要低。

黄褐斑和色素沉着之间的主要区别是什么？

黄褐斑：长在脸颊、鼻子、前额，甚至下巴的黄褐斑为深棕色到灰色的斑块，范围更广、扩散，比其他形式的色素沉着更难治疗。

太阳斑：这些长在脸颊上的扁平浅棕色斑块，一般不会连接在一起。

雀斑：皮肤白皙的人往往在童年容易长雀斑。形状小的浅棕色扁平圆形斑点。

与西方女性相比，亚洲女性更容易出现色素沉着问题，因此也容易有黄褐斑。本地人长黄褐斑属于常见，80至90%的患者是女性。什么是治疗黄褐斑最主要的疗法？詹尹婷说：“与其他形式的色素沉着相比，黄褐斑通常更难治疗。不可能清除，而且也会复发。”含有对苯二酚的乳膏是用于治疗黄褐斑的最主要药物治疗。它属于药膏，只能开处方，疗程一般需要20周。

番茄中的类胡萝卜素，对皮肤有益吗？詹医生说，对黄褐斑有用的补充剂含有无色类胡萝卜素，如八氢番茄红素（phytoene）和六氢番茄红素（phytofluene）。顾名思义，无色类胡萝卜素不会导致任何皮肤呈现橙色调，而且已被证明长期服用是安全的。

“你值得拥有的美肤”讲座由《联合早报·乐活》、水晶番茄（Crystal Tomato）和新加坡全国皮肤中心联办。数码伙伴是zaobao.sg，指定杂志是《健康No.1》。