什么食物有助于维持肠道健康？

防冠病，不只应维持良好的卫生习惯，适当饮食和营养摄取也很重要。什么食物能帮助维持肠道健康，间接增强免疫能力？《新明日报》《活得好》请胃肠科医生提供建议。

亚历山大医院慢性疾病科兼胃肠病学和肝病学专科顾问医生叶文俊指出，适量摄取全谷物和多种植物纤维，有助于调节肠道的蠕动速度。纤维也可促进有益肠道细菌的生长，如双歧杆菌（Bifidobacteria）、乳酸杆菌（Lactobacillus）和嗜黏蛋白艾克曼氏菌（Akkermansia muciniphila）。

要帮助维持肠道健康，建议摄取：

益生元（Prebiotics）：少量自然存在于饮食中的益生元，可助促进双歧杆菌和乳酸杆菌等有益菌的生长。

含益生元的食物：芦笋、洋蓟（Artichokes）、香蕉、大蒜、韭菜、洋葱和黄豆。

多酚类（Polyphenols）：蔬果、蔬菜和谷物中的天然化合物，赋予食物颜色和味道，与此同时，也可作为益生元。

多酚也具有抗炎和抗氧化特性；促进嗜黏蛋白艾克曼氏菌（Akkermansia muciniphila）的生长，这有助于维持肠道黏膜免疫系统，并在预防代谢性疾病方面发挥重要作用。

富含多酚的食物：蔓越莓、葡萄、竹笋、亚麻籽（flax seeds）、鱼油和红茶。