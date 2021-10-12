近年来妊娠相关乳癌的概率有上升趋势，主要是因为越多妇女较迟才有身孕的关系。

怀孕本是人生一大喜事， 但若同时被诊断有乳癌的话， 那将是每个即将成为母亲的厄运。正当37岁的罗晓佩如同所有首当人母的家长一样，兴奋地筹备着孩子的诞生时，她却在第11孕周时被诊断有乳癌。

得知这个诊断时，她最担心的是乳癌对未出世胎儿的影响。她想：“我自己不要紧，但宝宝不能有事。”虽知乳癌的严重性，她更想保护胎儿。为了腹中孩子，晓佩告诉自己一定要战胜乳癌。她考虑了几所医院，最终决定在竹脚妇幼医院接受治疗。

妊娠相关乳癌并不常见，它影响3000名之一的孕妇。近年来，妊娠相关乳癌的概率有上 升趋势，主要是因为越多妇女较迟才有身孕的关系。妊娠相关乳癌可发生在怀胎期间或在产后的一年内。

妊娠相关乳癌的治疗

妊娠相关乳癌的治疗和其他乳癌的治疗有些差别，因为医生不但得考虑到它对病人的效用， 也得考虑它对胎儿的影响。因此，妊娠相关乳癌的治疗方法取决于乳癌被诊断时的孕期而定。

若被诊断在怀孕的头三个月内，医生有可能会建议孕妇堕胎 而接受治疗，以避免延误治疗。这是因为怀孕的头三个月也是胎儿器官发育最重要的时期，因此所能采用的治疗方法其实很有限，唯有动手术。

若被诊断在怀孕中期或最后三个月的早期时段，医生会根据孕妇的乳癌特征而决定是否该先做手术或化疗来治疗乳癌。有些病人有可能会完全不需要化疗。若被诊断在怀孕后期，如果适当的话，医生有可能会先帮孕妇接生或催生后，才执行治疗。

最后，若有需要其他治疗方法例如放疗或雌激素受体（ER-estrogen receptor）调节剂或人类表皮生长因子2（Her2-human epidermal growth factor receptor 2）抑制抗体，这些治疗往往都是保留到已产下婴儿后才做安排。

治疗程中，需一支有经验的医疗队伍如乳房外科医生、肿瘤内科医生、妇产科医生、新生儿科医生、麻醉师等的极力配合才能为孕妇与宝宝俩取得最佳的结果。

在晓佩的例子里，晓佩先动了手术，因为是第三期乳癌，她也必须在怀孕中期时接受化疗。怀孕期间又得抗乳癌，一路不易，她很庆幸有家人、朋友、医生、护士们的照顾、关怀和支持。

她最终顺利地产下了一个健康的女婴并在产后完成了放疗。至今，晓佩每日须服用雌激素受体调节剂药物，无复发症状，女儿也已一岁多了，非常可爱。看到女儿健健康康地每天长大，她感到非常欣慰，并觉得当初保胎接受治疗是正确的。

回想自己的经历，晓佩呼吁所有妇女一定要每月按时自查乳房。若发现有任何肿块，乳皮收缩或红肿，近期乳头回缩，乳头排放不正常液体，尤其是血液等等乳癌的症状，就必须立即求医检查。毕竟早发现，早治疗，乳癌是有希望痊愈的。

乳癌意识月网上英语讲座

乳癌是全世界最常见的妇女癌症，每个女性都有可能患上乳癌。本地乳癌发病率逐年上升，真令人担忧。为了配合10月份的乳癌意识月，竹脚乳房检测与治疗部门将与樟宜综合医院、盛港综合医院、新加坡中央医院和新加坡国立癌症中心的各乳房部门携手举办一项免费网上英语讲座。

竹脚妇幼医院主办免费线上英语讲座——“三招简易方式击败乳癌”

多位副教授、资深顾问医生、营养学家、护士将到场开讲，全方位探讨相关课题 。

日期：10月30日（星期六）

时间：上午9时至中午12时

报名网站：bit.ly/kkhonlinepublicforum