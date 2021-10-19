她的每一天都是一场挣扎

减肥手术的基本原则是改变患者的身体结构，要达到长远效果，需有一组跨科护理团队为患者给予各方面支持。

我在2017年遇见娟。她当时拿着推介信来看诊，在考虑是否该接受减肥手术。我对她第一次看诊的情景还历历在目，因为娟是拄着拐杖走进看诊室，从等候区走过来只不过是几步路，可是她已浑身是汗，气喘如牛。我也得请诊所助理去帮忙搀扶，才能合力把娟扛上检验床让我检查。我在看诊前翻阅这名29岁患者的病历资料时，完全想象不到会是这样的情景。咨询过程中，我才进一步了解娟因为超重和其他健康状况所承受的痛苦。来求诊的时候，她的体重是160公斤。

娟向我倾诉，说她自小就饱受体重的困扰，身边的人都叫她“小胖娃”，上学时经常因为肥胖让同学们取笑而深感沮丧。到了青春期，体重更是稳健增加。她试过所有方法：节食、运动、吞减肥药，但都只能收到短暂效果，体重不一会儿又回弹。“签下健身配套，各种瘦身食疗法，间歇性断食，传统中草药，你说得出来的方法，我几乎全都试过。”娟说着，激动了起来。也正因为这些瘦身计划对她的日常作息形成很大干扰，却又没看到显著效果，所以，娟的各种尝试大都难以持之以恒。

本地肥胖人口将增至15％

超重也影响了娟的健康。她患有慢性关节和背部疼痛、阻塞性睡眠呼吸暂停症状，体能虚弱，经期不稳定，也有高血压问题。身体的这些状况也让她难以有效地做运动。此外，在为减肥术做准备期间，我们还发现娟患有二型糖尿病，这是一般在60岁以上的较年长患者才会有的病症。娟也面对情绪问题，特别容易抑郁、焦虑，必须服用抗抑郁药物。“每一天都是一场挣扎，有时我觉得自己茫然失措，对一切都绝望。”她如此形容。

像娟这种经历是越来越普遍了。肥胖症其实是一种慢性疾病，体内脂肪淤积，乃至严重影响患者的健康状况。患者的BMI 身高体重指数一旦超出30（千克 ∕平方米）就算是肥胖了。新加坡肥胖率不断增加，与世界趋势相吻合。根据2013年展开的最近一次全国人口健康调查，新加坡人口肥胖率约为10%，预计到了2024年将增至15%。造成这个上升趋势的原因可能与新加坡人口运动量减少，热量摄入量增加有关。而今举国上下发起健康生活、积极运动计划初见成效，有助于缓和肥胖率上升趋势。

肥胖症引发多种健康问题

肥胖症可引发多种健康问题，较为严重的是糖尿病和癌症。在新加坡，许多常见癌症病例如结肠癌、乳腺癌、子宫颈癌，都与肥胖症直接相关。肥胖症也会提高年轻人患上糖尿病的风险。这些糖尿病患者一般都从年轻就开始注射胰岛素，随着年龄渐长，所需要的药物也会增加。肥胖症也往往会影响患者的心理健康，导致患者因饱受歧视甚至侮辱，自信自尊大受打击。

减肥手术能够帮助像娟这样的患者减轻体重，进而改善身体状况，防止出现多重并发症。手术的基本原则是改变患者的身体结构，例如缩小胃容量，进而减少食量。减肥手术有多个选项，不过大多数患者都会选择袖状胃切除术（sleeve gastrectomy）和胃旁路手术（gastric bypass）。后者的过程更为复杂，不单涉及缩小胃容量，还得改变肠道结构。患者在术后食量变小，只需要吃前菜分量就能有饱足感了；这么一来就限制了所摄取的热量，最终导致体重减轻。不过，要达到长远效果，尚需有一组跨科护理团队为患者给予各方面支持，团队包括减肥术外科医生、内分泌科医生、睡眠专科医生、精神科医生、心理学家、专科护士、运动治疗师、营养师和医疗社工。

（二之一）