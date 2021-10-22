带孩子出国 行李应准备啥？

一些家长有意在年底通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划携幼举家出国旅游。这期间出国，行李应准备什么？回国后又应留意什么？《活得好》请百汇珊顿医疗集团全科医生何宛欣撰文解析和提供建议。

准备行李时，千万别忘了自备足够的抗原迅速监测自助检测仪（ART）、温度计和脉搏血氧仪器，以便需要时可测量血氧饱和度。

目的地的口罩标准未必和我国一致，如德国戴的口罩必须满足FFP2或KN95/N95要求，因此出国前应该准备符合当地要求的口罩。

随身行李应该备有足够的湿纸巾与消毒纸，以便一到机舱座位，便能够为自己与家人的座位进行消毒，尤其是娱乐控制台、荧光屏、座位把手等高接触表面。

欧美许多国家的商店往往在周末停业，包括药房，因此建议多准备孩童可能需要用到的普通药物，如退烧药、喉咙糖、咳嗽药等；剂量也应该向孩子的家庭医生咨询确定，以免需要时手忙脚乱。

年幼的孩童若能事先多与家长练习只在餐食时除下口罩，以及经常进行手部卫生，养成好习惯后再出远门更为理想。

回国后，不要放松警惕，应在接下来的一周仔细观察每一个人是否有任何上呼吸管道感染的症状，必要时求诊。

虽然孩童患上冠病多半症状轻微，但还是能够把病毒传播给年长者，因此务必要加强警惕，不要一时松懈而让冠病趁虚而入。