症状不仅性欲减退 男性更年期如何安然度过

男性更年期与性腺功能减退有关，男性的生殖系统机能自30岁便开始退化，除了性欲减退，男性更年期还有哪些症状？通过改变生活方式和饮食或服用药物能否改善状况？

不是每个男人都知道男性更年期的存在。有些过程并没有太大的征兆，因此一些男性经历过了，却不晓得自己已安然过渡。

男性进入更年期的年龄各不相同，约有30%的男性在40岁至70岁时，会经历男性更年期的临床症状。

从30岁左右开始，男性的生殖系统机能便开始退化，雄性激素的分泌逐渐减少。当雄性激素下降到一定程度时，便会出现与女性更年期部分类似的症状。

作为一个运动爱好者，电脑工程师萧德胜（50多岁）从来没想过自己的心理会经历这个挣扎的过程。一直以来，他相信活跃的生活和定期运动，能延缓男性更年期，但结果似乎并非如此。

他每周跑步三天，每周至少打一次羽毛球，身体向来都相当健康，没有大病。跟太太也有20多年健康的性生活。不过，最近一两个月，他发现自己的性欲变低，身体也容易疲累，担心更年期已到来。

他身边的男性朋友也较少出现更年期症状，甚至认为男人不会有更年期。一些朋友们建议他服用睾酮激素药物，让他继续维持雄风。他心理挣扎着是否应找医生求助。

男性更年期到底有哪些征兆？通过改变生活方式和饮食，或服用药物是否能改善状况？

许如清副教授：如果睾酮素水平低，就须改善个人生活方式。（受访者提供）

男性性激素下降时间较长

樟宜综合医院内分泌学主任兼高级顾问医生许如清副教授指出，性欲低不只是单方面的因素造成，它可能由生活压力、疾病、药物，或其他心理状况引起，有时也与低睾酮素（男性性激素）水平有关。睾酮素水平低可能是女性更年期的一个特征。

许如清医生认为，男性更年期被定义为一种老年男性性满意度下降和∕或幸福感下降的综合征，与性腺功能减退（hypogonadism）有关。然而，与女性更年期相比，男性更年期性激素的下降发生的时间更长，不像女性的月经停止那样容易识别。

男性更年期的征兆包括：

·性欲减退；

·勃起困难；

·情绪低落和抑郁；

·疲劳，易怒，注意力不集中，记忆力差；

·身体脂肪增加；

·力量丧失和肌肉减少。

这些症状因人而异，患者病况可以通过针对性的治疗而获得缓解。

许医生说，一般而言，男性可以通过健康的生活方式来推迟性腺机能减退的发作，这包括：维持正常体重和均衡饮食，拥有充足的睡眠和定期运动锻炼，同时须治疗潜在的疾病问题，还有良好的压力管控水平。性腺机能减退症的诊断，只能通过血液睾酮和其他激素的测试才能判定。

调查显示，45岁及以上男性，约40%的睾酮素水平偏低，而且这比例随着年龄增长上升。另外，低睾酮素也与骨质疏松症（低骨骼密度）和贫血有关。

体重超标影响男性雄风

许如清医生说：“由于男性更年期的症状可能反映衰老的迹象，因此有必要向医生检查你的睾酮素水平，以便做出适当治疗。在某些情况下，性欲低下可能是由非荷尔蒙因素所引起的，例如心理压力或其他疑难问题。

“一般上，有些病人对医生提出有关性欲低下的问题感到心里不舒服，但是坦白跟医生分享你的担忧是很重要的，因为低睾酮的症状可能与潜在的健康和心理状况息息相关。”这包括糖尿病、睡眠呼吸暂停综合征、肝脏或肾脏疾病，以及其他激素异常问题。

通常，医生会建议病人在健康情况良好的情况下做血液测试（最理想是在早上9时前），测量睾酮素水平，因为即使是轻微的小病或受伤，也会导致睾酮素水平暂时降低。如果检测结果显示睾酮素水平正常，医生可能会建议检查导致患者性欲低下的其他原因。

许医生指出，如果睾酮素水平低，就必须尝试改善个人生活方式，如上述所建议的良好生活与饮食习惯，体重超标也影响男性雄风，身体质量指数超过28的男性，若能减轻体重，将有助于增加睾酮素水平，改善性功能。

她说，樟宜综合医院的新加坡运动医学中心（SSMC@CGH）的多学科结构化的体重管理计划，由医生、营养师和运动教练等组成的团队，帮助患者通过减少热量摄入的低脂饮食，配合每周约四小时的中等强度运动，可有效减重5%至10%。同时，减肥还能减少患心脏病和中风的概率，改善糖尿病患者的血糖控制，从而增加睾酮素水平。

睾酮素替代疗法

那些结合饮食和运动疗法都无法使睾酮素水平恢复正常化的患者，医生会建议考虑采用睾酮素替代疗法（Testosterone replacement therapy）。正常体重和低睾酮素水平的男性，也可以从睾酮素替代疗法中获益。医生会根据患者的需要和偏好，给予睾酮素替代疗法的最佳建议。

一、常规睾酮素注射，每两至三周或每三个月一次，视处方而定。

二、每天在上背部和手臂涂上荷尔蒙凝胶。在凝胶干燥前，避免与他人密切接触，以确保激素不会意外地转移给别人，尤其是妇女和儿童。

三、口服药片对于提高睾酮素水平的效果是较不可靠的，须要与橄榄油或高脂肪食物一起服用才能完全吸收。

许医生说，通常，医生会筛查和监测患者的健康状况和睾酮素水平，衡量生活方式改变和药物治疗对患者的反应，如果出现任何可能因睾酮素替代疗法副作用而使健康恶化的状况，医生会跟患者商量，决定是否继续采取这种疗法。