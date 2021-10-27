不晓得是不是因为处在疫下一段时间，有点习惯了也越来越喜欢，静静的。我常常喜欢一个人散步、慢慢地享受手冲咖啡和制作糕点。这些活动总让我可以很专注地去感受每一个步骤，进而让我学习更能专注。这种安静让人在很大程度上能有一些空间好好地去跟自己对话。这样的内省，让人可以更好地了解自己。可能从中你会发现很多自己都不太了解或未曾真正去了解的自己。

来盘点独处的好处：

■赶走疲惫，提高效率

我们很多人应该有所体会。当我们忙着追这个、追那个的时候，人就会很累，很乱，久而久之会变得疲惫而无法更好地发挥。若能给自己一点空间，心也会宽一些。自然而然，身心灵也会健康一些，效率当然也就会更高了。

■激发灵感，解决问题。

把脑子想象成一个杯子。当脑子被塞得满满时，当然不可能有什么空间让脑子伸展。我们必须让脑子休息，这样才不会干枯。有了灵活的脑袋，才能在遇到挑战的时候更好地伸展和设计解决方案。

■强健大脑，预防老痴。

别让脑子太累，累坏了它可能就会想要“提早休息”。我自己就曾经有过这样的经历。有一次在外头遇到许久没见的好朋友，结果我一下完全忘掉了她的名字。当时我被自己吓坏了。想想应该就是因为那一段日子真的太忙了。

■分解烦恼，缓解焦虑。

因为有伸展呼吸的空间，在遇到一些问题和挑战的时候，我们才能够更理智和冷静地去应对。

■改善人际关系。

不焦虑，心情好。多跟旁边的人交流，肯定就会有更优质的关系。

■提高创造力。

我常常发现，当我的脑子很灵活的时候，我总是能够想出更多好点子。