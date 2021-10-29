许多原因可引致失眠。据中医理论，脾胃不好也可让人彻夜难眠，睡不好觉。《活得好》请中医师解析脾胃和睡眠有何关系。

庆德堂中医狮城大厦分店朱家仪医师接受《活得好》访问时说，中医经典黄帝内经中的《素问•逆调论》中有一句“胃不和，则卧不安也“，很直接地描述失眠的其中一个原因为“胃不和”。

胃不和，包含一切脾胃（胃肠）消化功能异常所出现的症状。

朱医师进一步解析，“胃不和，则卧不安”，这句话能理解为各种脾胃不调而引起的不寐病证，主要体现于失眠，并伴有脘腹闷胀、恶心、嗳气、胃胀、排便不正常等症状。

在临床上，有许多患者常诉说，夜里躺着时，自觉心跳很快，伴有胸闷胀感，类似心悸表现（先得排除心源性疾病），这往往跟胃食道逆流泛酸有关，引致夜里难受、睡不好。这也就代表脾胃不和，功能失常，必然可影响正常的睡眠品质。

提醒！别常吃宵夜

朱医师也提醒，许多上班族压力大，饮食睡眠常常不规律，加上缺乏适当运动，都会直接或间接性地伤及脾胃（胃肠）功能。若常有吃宵夜的习惯，那就更不好了。

朱医师说：“我们的五脏六腑是需要休息放松，吃宵夜会导致胃肠功能在睡前依然忙着消化工作，长期下来身体难以承受。如果患者本身有胃食道逆流的问题，晚上吃饱就躺下睡觉，怎么能睡得好？”