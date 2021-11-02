推拿助中风后遗症患者康复

中风后的三个月内是最佳恢复期，本文介绍一般在患者身上不同部位的推拿治疗法。

帮助中风后遗症病人尽早恢复健康，最佳恢复期是中风后的三个月内。在这期间，可使用积极的推拿手法治疗，使身体早日康复。若时间隔得太长，病灶变性了就难以改善。一般上中风六个月过后，恢复的可能性比较小。以下介绍一般在患者身上不同部位进行的推拿治疗法：

头面部

患者取坐位或仰卧位，术者双手拇指从两眉之间向上推至前发际，再分推至两目眶，再到头侧部。各5-8次。

由前发际轻轻按压到下颏部。各5-8次。

按揉并以掌根对称地轻轻挤按两头侧部。各5-8次。

五指轻击头部，再像梳头一样扫散头颞部。

头项部

患者取俯卧位，术者双手拇指沿着肩部由内向外反复点压揉拨5-8次，然后在颈部两侧推按。

术者用双掌挤压颈部两侧的肌肉，从肩颈部位往上直到后发际。

术者由前至后，点按头部正中线和头侧部。

对枕骨下的部位进行重点的长时间点、压、揉、按。在患者可接受的情况下，手法宜重，让指力直达于颅内。此处按摩时间以10分钟左右为好。

李章能，中华医院中风后遗症专病组医师

上肢部

患者取仰卧位或健侧卧位，术者于患侧，从肩部至手指部，推揉或按揉上肢外侧的阳经，以刺激相关的肌群。

活动肩、肘、腕和掌指关节。

掐双手掌指、指间关节以及指端，并搓和拔伸十指。

五指击上肢内外侧，拇指按拨腋下及肘部。

下肢部

患者取仰卧位或健侧卧位，术者按揉髋、膝关节，并结合关节的被动活动。

从大腿部至踝部，推揉或按揉下肢内外侧的肌肉。

摇髋、膝、踝、跖趾关节，并掐跖趾和趾关节和拔伸足趾。

五指击下肢内外侧部。

背腰部

患者取俯卧位，术者站于其侧，在患者背部沿脊柱及其两侧由上至下直推和用五指叩击，并从脊柱部向两肋侧分推，各5-8次。

术者依脊柱两侧由上而下，掌揉、搓擦以进行大面积的调整背部肌肉。

术者双手在脊柱两侧以捏脊手法，从腰部至肩部捏拿。在捏拿时也可配合力度适中的提拿法。

术者右手空拳按压在脊柱两侧的皮肤上，由上至下点压脊柱两侧华佗夹脊穴，施术8-10次，力度由轻至重。对于体形比较壮硕的患者，术者可将左手按于右手背上帮助使力。术者也可采用双手拇指压脊法，在脊柱两侧进行治疗。

患者取俯卧位，术者站于其侧，用单掌或双掌压在患者的脊柱上，从上至下，边颤，边压，边往下走，直到骶部为止。

术者双手在患者两肩背部捏拿5-8次，并从背部向下滑动，扩大捏拿面积，以达到滑拿效果。

背腰部的推拿施于中力或重力，以达到治疗效果。

臀腿部

对于臀腿后部肌肉较发达的部位，术者须要使用较大的力气治疗。

术者先调整床的高度，让患者取俯卧位，双踝下垫一个足枕，术者以手掌或手肘按揉双腿与双臀部，并适当地弯腰把身体的重心移向施术的部位以加强按揉的效果。

用双手搓揉小腿，并点压小腿后侧中点与足底。

敲击、按摩背腰臀腿部，再用空掌扣击骶部以提高疗效。

患者取仰卧位，术者对患肢的前、外、内侧从大腿部至踝部进行点压，并活动髋膝关节，防止肌肉粘连和关节强直。

为了让病情早些好转，中风后遗症的患者一般上会接受针灸和推拿的配合治疗，治疗的频率得依据患者的病情和体质情况而定，可以两者隔一天互相配合治疗，看患者的恢复进展后再做调整，同时还须通过饮食和心情的调适，并积极地自我锻炼，才能让病情进一步改善。