排便障碍或因骨盆底肌肉失调

因便秘自行服用泻药，有可能延误求诊，便秘或因肠道蠕动不足所致，问题也有可能出在骨盆底肌肉未能正确收缩或放松，导致无法顺利排净粪便或尿液。

排便困难，不要再视之为普通便秘，而胡乱服食泻药了！据估计，30%至60%的慢性便秘患者，都有骨盆底肌肉障碍。

新加坡中央医院结肠直肠外科高级顾问医生兼骨盆底功能失调学（Director of Pelvic Floor Disorders Service）组长胡婉佩接受《联合早报》访问时指出，多数慢性便秘患者以为他们的症状只是普通便秘，自行服用泻药试图解决结肠直肠的蠕动问题，以致延误求诊或是诊断不足。问题可能出在骨盆底肌肉未能正确地收缩或放松，令粪便或尿液无法顺利排净。

她说，骨盆底肌肉失调（dyssynergia）是指腹部、肛门和盆底肌肉的协调性受损，无法正常排空尿液和粪便。一些病人甚至会有直肠感觉受堵或是腹部无力，难以将粪便推出体外，甚至有用力过度问题。

她说，排便障碍的病因至今尚未明。但在对118名患有骨盆底功能障碍患者做的调查中发现，31%的患者在童年时期出现症状；29%的患者是因为一个特定事件引起的，如怀孕、意外撞击或背部受伤所致；40%的患者则没有明显的致病因素。不过，在接受调查的成人慢性便秘患者中，约有60%的人经常出现大便干硬或间断性排便的情况。

胡医生说：“长久的过度用力排便，可能会造成骨盆底功能障碍。”

胡婉佩医生：患者可做强化腹部和骨盆底肌肉的训练。（受访者提供照片）

骨盆底紧张性肌肉疼痛

胡医生解释，骨盆底肌肉除了功能障碍外，也会出现骨盆底紧张性肌肉疼痛（Pelvic floor tension myalgia），导致肛门和直肠区域或会阴周围出现疼痛和不适。患者会持续感到盆腔不适，排便、排尿或是性交时急性疼痛，甚至可能在半夜会痛醒，而且症状维持数秒至数分钟。

她说，生活压力并不会直接引发骨盆底紧张性肌肉疼痛。但许多患者发现，在紧急工作或情绪受压下，疼痛的状况会加剧。

胡医生形容，就像在压力或做剧烈活动后，会出现肩颈或背部肌肉僵硬引起的疼痛那样，骨盆底肌肉也可能因为过度活动或情绪状态，引发紧张性肌肉疼痛。

胡医生在疫情期间接触过一些病人，因为工作和情绪上的巨大变化而出现症状，甚至是症状明显加剧。

骨盆底功能障碍 男性也受影响

胡医生提醒，骨盆底功能障碍不只困扰女性，男性也会受此影响。重要是，要求诊，不要胡乱服药或置之不理。

骨盆底肌肉紧张性疼痛是可以治愈的。

胡婉佩医生说，骨盆底紧张性肌肉疼痛至今仍无确切的致病因素，所以很多人会视之为盆腔感染所致，如肛门、直肠或前列腺。病人往往看了许多不同的医生，做了各种检查，包括结肠镜检查、核磁共振（MRI）、CT扫描，甚至是膀胱功能检查，也可能服用抗生素，但都无济于事。

她说：“虽然骨盆底紧张性肌肉疼痛在某种程度上，必须先排除常见或会致命的疾病，但在做一些检查如直肠指诊时，可以感觉到骨盆底肌肉的‘绷紧’状态。甚至在按压这些骨盆底肌肉紧张的区域时，患者通常会感受到触痛。”

她说，有经验的护士或物理治疗师会找出骨盆底的绷紧和触痛区域，然后通过按压和按摩“痛点”，让紧绷的肌肉得以松弛，缓解疼痛。通常，病人需要多做相关治疗，才能见到症状显著改善。

不过，胡医生提醒，骨盆底紧张性肌肉疼痛往往是慢性问题，症状时好时坏，或者在停止治疗一段时间后又会复发。因此，她建议患者也可选择其他非侵入性的治疗方法，如体外超声波疗法（Extracorporeal Shock Wave Therapy，简称ESWT），通过超声波针对触痛点进行治疗，以降低炎症、疼痛和肌肉痉挛的概率。

饮食和生活方式须改进

良好的饮食和生活方式，有助于改善骨盆底功能障碍。除了均衡饮食，摄取充足的水分和膳食纤维外，生活方式的调整包括在有便意时才排便，避免在有便意时因故推迟排便。排便时的姿势也要正确，如在马桶上时，可将双腿放在矮凳上，身体略前倾，这样可促进排便，同时，要确保如厕时全面放松，不是过度用力，以避免骨盆底肌肉痉挛或过度紧绷。可以使用一些有助软化硬便的滑肠药物，但不要过度使用泻药。

胡医生也建议患者做强化腹部和骨盆底肌肉的训练，以促进这些肌群的协调功能。患者也可选择其他包括针灸的治疗方案，不过一切依据个别情况而定。

一些人担心骨盆底功能障碍会导致盆腔器官损伤或脱垂，胡医生指出，骨盆底功能障碍不会导致盆腔器官损伤。但是，与骨盆底功能障碍有关的慢性劳损，会导致骨盆底肌肉和神经过度拉伸，随着时间的推移而减弱，进而导致盆腔器官脱垂。因此，一旦确诊，患者便应尽快治疗，以降低盆底的压力和纠正不当的排便习惯。

王明亮临床助理教授：腹胀是一种易被误解的病况。（受访者提供照片）

腹胀未必是消化不良引起

新加坡中央医院肠胃与肝脏科顾问医生王明亮临床助理教授，也吁请不要忽视骨盆底功能障碍造成的腹胀问题。

他说，很多人会以为腹胀是因为消化不良引起，事实上，骨盆底功能失调也会引发这个症状。多数的腹胀是因肠道的蠕动功能被削弱，肠道过敏，不能很好地处理肠道内的气体或肠道末端（直肠）堵塞所致。

骨盆底肌肉功能障碍也会引发直肠受堵，出现便秘或排便困难的症状。研究显示，骨盆底功能障碍患者更容易出现严重的腹胀问题。因此，建议通过不同的针对性治疗，来改善肠道堵塞和腹胀症状，如营养师建议摄取产气体低的食物以改善胀气症状。如果是肠道过敏或是蠕动功能虚弱，则可通过药物加以治疗。

王医生说，必要时，让病人做呼吸训练，学习如何放松和收缩正确的腹部肌肉，可改善腹胀症状。“腹胀是一种易被误解的病况。首先要区分病人感受到的腹胀不适，还是腹部明显胀大，这需要医生的诊断。”

骨盆底肌肉失调英语讲座

新加坡中央医院将于11月13日（星期六）上午9时至11时分，举办免费线上骨盆底肌肉失调英语讲座，主讲医生包括新加坡中央医院结肠直肠外科高级顾问医生兼骨盆底功能失调学组长胡婉佩、泌尿科高级顾问医生黄丽月、肠胃与肝脏科顾问医生王明亮临床助理教授和妇产科高级顾问医生林绍勤。公众可上网报名：bit.ly/3pGUDJu。