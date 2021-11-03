一般上喜欢试新滋味，因为必须吃了才知道好不好吃，喜不喜欢嘛！

I will read social media, like read from your Annaeat ! Hahaha, mostly we love Thanks for sharing, Anna!

没有特别选择，只要跟一班好朋友一起吃就是美味，有气氛！自己一个人就简单可以了。

我喜欢找那些冷门的铺子，尝试了，期待有惊喜！

我喜欢去尝创新口味，还有吃那些比较“红”的！哈哈哈。

吃饱就好，没刻意选择任何特别口味，更不想排长龙去尝。

吃中餐肯定要traditional，西餐就比较喜欢fusion, creative。会看看网络介绍，或者你的FB和IG，看看有没有吸引到我的，当然，要看是跟谁一块吃再决定。

这些都是96.3听众回馈给我的想法，因为我问他们：“你们吃东西，喜欢原味？愿意尝试创新做法？会社媒搜寻好介绍？”当然以上说法只是部分人的想法。我们也不妨问自己，接受新东西的速度和尺度有多快或多宽？不限吃东西，也包括任何新创的做法，可以是服装设计、广播方式、购物模式等等。

尝鲜，指吃应市的新鲜食品，比如秋季吃大闸蟹！也指享用某种新鲜的东西，现在说尝鲜，多数人都有这个意思。

记得四川豆花饭庄的主厨曾锋师傅回四川之前，我们曾就“守旧和创新”讨论过，他说他偏向“守旧”。我揣摩他的意思，即守住传统，从厨艺上说就是扎好根基，学好前人留下的做菜心得，不要还没学会走就想飞。如果是这个意思的话，“守旧和创新”并没有冲突，没有真功夫只是标新立异，并不能流芳，这道新菜也不可能传承下去！

日复一日、专心做好每一道菜能精益求精，就像每一个妈妈可能只做那几道菜，但是做得好就是好菜，但作为餐馆（它跟煮炒档有分别）就得不断在原有的菜单上出新点子，留住老顾客，吸引新顾客，还要让顾客有新鲜感。

有位朋友说，他会给新的餐馆、咖啡厅一个机会，看他们有什么花样！一个新张的食肆，开始的时候搞噱头的确有话题，要持久永续，仍然回到有没有真功夫，物有所值才是顾客回头的原因。