一般上喜欢试新滋味,因为必须吃了才知道好不好吃,喜不喜欢嘛!

I will read social media, like read from your Annaeat ! Hahaha, mostly we love Thanks for sharing, Anna!

没有特别选择,只要跟一班好朋友一起吃就是美味,有气氛!自己一个人就简单可以了。

我喜欢找那些冷门的铺子,尝试了,期待有惊喜!

我喜欢去尝创新口味,还有吃那些比较“红”的!哈哈哈。

吃饱就好,没刻意选择任何特别口味,更不想排长龙去尝。

吃中餐肯定要traditional,西餐就比较喜欢fusion, creative。会看看网络介绍,或者你的FB和IG,看看有没有吸引到我的,当然,要看是跟谁一块吃再决定。

这些都是96.3听众回馈给我的想法,因为我问他们:“你们吃东西,喜欢原味?愿意尝试创新做法?会社媒搜寻好介绍?”当然以上说法只是部分人的想法。我们也不妨问自己,接受新东西的速度和尺度有多快或多宽?不限吃东西,也包括任何新创的做法,可以是服装设计、广播方式、购物模式等等。

尝鲜,指吃应市的新鲜食品,比如秋季吃大闸蟹!也指享用某种新鲜的东西,现在说尝鲜,多数人都有这个意思。

记得四川豆花饭庄的主厨曾锋师傅回四川之前,我们曾就“守旧和创新”讨论过,他说他偏向“守旧”。我揣摩他的意思,即守住传统,从厨艺上说就是扎好根基,学好前人留下的做菜心得,不要还没学会走就想飞。如果是这个意思的话,“守旧和创新”并没有冲突,没有真功夫只是标新立异,并不能流芳,这道新菜也不可能传承下去!

日复一日、专心做好每一道菜能精益求精,就像每一个妈妈可能只做那几道菜,但是做得好就是好菜,但作为餐馆(它跟煮炒档有分别)就得不断在原有的菜单上出新点子,留住老顾客,吸引新顾客,还要让顾客有新鲜感。

有位朋友说,他会给新的餐馆、咖啡厅一个机会,看他们有什么花样!一个新张的食肆,开始的时候搞噱头的确有话题,要持久永续,仍然回到有没有真功夫,物有所值才是顾客回头的原因。