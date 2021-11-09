饮食含植物甾醇酯 有助降低坏胆固醇

临床营养学荣誉退休教授海伦娜·盖尔灵说，近半数无症状的中年人在坏胆固醇仍处于正常范围时，已出现亚临床动脉粥样硬化。她分享选择含植物甾醇酯的饮食，有助降低坏胆固醇。

2019年全国人口健康调查显示，比起2017年的11%，患高胆固醇的本地调查对象，上升至13.6％，这趋势值得关注。

高胆固醇是心血管疾病风险因素，初期没有症状，必须经过验血才能知道。

近期出席Vitaplus Benecol线上媒体会的临床营养学荣誉退休教授海伦娜·盖尔灵（Helena Gylling），分享血脂异常的饮食管理时提到，饮食管理可作为降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险的主要预防手段之一，选择含有植物甾醇酯（plant stanol esters）的饮食，可降低低密度脂蛋白胆固醇（low density lipoprotein cholesterol，简称LDL-C，俗称“坏胆固醇”），“植物甾醇（zāi chún）酯”获得美国食品及药物管理局认可，为可降低血脂的天然保健食品原料，这是由普遍以少量存在于玉米、小麦、蓝莓等蔬果植物中的植物甾醇（也称植物固醇，phytosterols）与脂肪酸通过酯化反应而获得，并由食品商融入食物中。

心血管疾病是全球最常见的致命导因之一，而血脂异常尤其是高胆固醇血症（hypercholesterolemia）须要采取预防与治疗措施。

血脂异常是指血液中的脂质如甘油三酯、胆固醇和磷脂，含量超出正常范围，造成代谢异常现象。常见的血脂异常包括高胆固醇血症，即血液中含有过多的胆固醇，而这也是导致动脉粥样硬化的重要因素。

也是芬兰赫尔辛基大学内科学高级讲师的海伦娜·盖尔灵强调，饮食管理的目的是降低低密度脂蛋白胆固醇的浓度。她说：“近半数无症状的中年人在LDL-C仍处于正常范围时，已出现亚临床动脉粥样硬化。因此，建议应在中年早期就开始采防范取措施。生活方式的干预，无论是结合或没结合药物治疗，都是所有心血管疾病风险类别的主要应对措施。”

盖尔灵教授在线上媒体会说，研究显示，避开摄取反式脂肪，减少摄入饱和脂肪，增加饮食中的膳食纤维，使用植物固醇等方法有助降低约25%至45%的LDL-C。饮食结合运动与减重管理等方式，也能帮助降低约30%至55%的LDL-C，而这成果相当于使用他汀类药物治疗。

她说：“饮食管理尤其有益于胆固醇水平偏高的人群，包括体内可能存有胆固醇吸收增加基因变异的人群和有动脉粥样硬化心血管病家族风险的中年人。”