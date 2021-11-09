孩童易患扁桃体炎 保持卫生习惯是预防关键

扁桃体炎是扁桃体的炎症，受访医生提及扁桃体炎通常发生在孩童身上，和患病孩童频密接触的教师有染病风险。

40多岁的小学教师许杏芳，最近被诊断出患有扁桃体炎。她认为这是长久以来存在的问题，只是现在病情更显著，也表示已在恶化，因此必须加以正视。

过去一年多来，不少时间是在线上教学，但过去三个月，她从声音沙哑已恶化到失声状态，导致无法教学，影响工作。

家庭医生建议，如果这种情况持续恶化，必须考虑动手术解决问题。手术的利弊是什么，如果不想动手术，她还有什么其他治疗选择？另外，扁桃体炎这种病是否具有传染性？它对每天的饮食会造成什么影响？

陈道辉医生：在过去的五年里，樟宜综合医院平均每年进行约110例扁桃体切除术。

针对上述个案，樟宜综合医院耳鼻喉和头颈外科顾问医生陈道辉受访时指出，扁桃体是位于喉咙后部的一对小软体，它们含有淋巴组织，也是人体免疫系统的一部分，当病毒和细菌进入口腔时，它会起着防御作用。随着人们进入成年期，扁桃体变小，在预防咽喉感染方面起着较次要的作用。

他说：“扁桃体炎是扁桃体的炎症，通常由病毒引起。在某些情况下，它也可能由细菌感染所导致，而普通感冒的病毒也会引发病毒性扁桃体炎。”这些病毒包括鼻病毒、腺病毒和流感病毒；其他病毒如爱泼斯坦-巴尔病毒（Epstein-Barr virus，一种疱疹病毒）、人类单纯疱疹病毒（Herpes simplex virus）和巨细胞病毒（Cytomegalovirus）也能引起扁桃体炎。

他指出，患有细菌性和病毒性扁桃体炎的病人，通常表现为严重的喉咙痛，吞咽困难和疼痛，还有发烧和寒颤，扁桃体肿胀和扁桃体出现脓液。另一方面，还可能出现耳痛、淋巴结肿大及由于喉部炎症而导致的失声等症状，就像上述的患者一样。

陈道辉医生说，如何区分病毒性和细菌性扁桃体炎是一项挑战。确切地分辨，病毒性扁桃体炎通常伴有流鼻涕和咳嗽等症状，细菌性扁桃体炎则没有这些现象，而且症状一般更为严重。如果症状持续超过两周，就被归类为慢性扁桃体炎。

扁桃体炎病毒细菌有传染性

至于与扁桃体炎患者接触，是否会被传染？陈医生说：“扁桃体炎不具有传染性，但引起扁桃体炎的病毒和细菌具有传染性。扁桃体炎经常发生在孩童身上，特别是他们正在上学或在托儿所。经常跟有扁桃体炎症状的孩童接触的教师，也有患扁桃体炎的风险。这是因为引起扁桃体炎的病毒和细菌容易在密切接触的环境中通过飞沫传播开来。”

因此，保持良好卫生习惯是预防扁桃体炎的关键。这包括常洗手，咳嗽或打喷嚏时捂住口鼻，避免共用餐具、杯子和食物容器。无论在家在外，都须戴口罩，感觉不适时应留在家里，这有助于防止病毒和细菌的散播。

由病毒引起的扁桃体炎，可以通过退烧药和止痛药，如消炎润喉片、漱口水、口服止痛药等对症治疗。病毒性扁桃体炎患者通常在7到10天后康复。

而患有细菌性扁桃体炎的病人，必须服用一个疗程的抗生素，在24到48小时内，病情应该得以缓解。

陈道辉医生说：“虽然扁桃体炎的发作一般不严重，但复发或慢性扁桃体炎可导致并发症，如扁桃体周围脓肿和慢性扁桃体肿大。扁桃体的慢性增大可能导致口臭、呼吸困难，并造成打鼾和阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。根据扁桃体肿的大小，也会带来吞咽食物的困难。”

三个手术考虑标准

对于慢性扁桃体炎或复发性扁桃体炎患者，医生建议采用扁桃体切除术，并根据下列为手术考虑标准：

·一年发作频率超过7次；

·在过去的两年里，每年发作频率超过五次；

·在过去的三年里，每年发作频率超过三次。

扁桃体切除术是一种常见且安全的手术，通常是一天的外科手术，患者必须全身麻醉。然而，它跟所有的外科手术一样，也有一些风险。最常见的并发症是出血，大多数情况下可止血，其他并发症包括感染，因口腔和舌头收缩而造成嘴唇、牙龈、牙齿和舌头损伤，暂时性舌头麻木和味觉减退或改变。

陈医生指出，在过去的五年里，樟宜综合医院平均每年进行约110例扁桃体切除术。扁桃体切除术后，病人通常需要两到三周的时间才能完全恢复。扁桃体切除术有助于降低由扁桃体炎引起的严重咽喉痛的发生率。它还可以防止扁桃体炎和慢性扁桃体肿大的并发症。