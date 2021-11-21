找出失眠原因 才能对症下药

根据中医理论，失眠基本可分为五类型，个别有不同的治法和方药。找出真正的原因，才能对症下药。

《新明日报》《活得好》请庆德堂中医唐城坊分院的马永红医师解析。

肝郁化火：多由恼怒烦闷而生，表现为少寐、急躁易怒、目赤口苦、大便干结、舌红苔黄、脉弦而数。

治法：清肝泻火、镇心安神。

方药：龙胆泻肝汤。

痰热内扰：常由饮食不节、暴饮暴食、恣食肥甘生冷、或嗜酒成癖，导致肠胃受热，痰热上扰。表现为不寐、头重、胸闷、心烦、喛气、吞酸、不思饮食、苔黄腻、脉滑数。

治法：清化痰热、和中安神。

方药：黄连温胆汤。

阴虚火旺：多因身体虚精亏、纵欲过度、遗精，使肾阴耗竭、心火独亢。表现为心烦不寐、五心烦热、耳鸣健忘、舌红、脉细数。

治法：滋阴降火、清心安神。

方药：六味地黄丸合黄连阿胶汤。

心脾两虚：由于年迈体虚、劳心伤神或久病大病后，引起气虚血亏，表现为多梦易醒、头晕目眩、神疲乏力、面黄色少华、舌淡苔溥、脉细弱。

治法：补益心脾、养心安神。

方药：归脾汤。

■心胆气虚：由于突然受惊，或耳闻巨响、目暏异物或涉险临危，表现为噩梦惊扰、夜寐易醒、胆怯心悸、遇事易惊、舌淡脉细弦。

治法：益气镇惊、安神定志。

方药：安神定志丸合酸枣仁汤。

按摩、针灸可辅助治疗；泡脚也可帮助睡眠。