从生活下手助失智亲人回家

药物虽然可以帮助改善定向障碍，减少失智者的烦躁感，但要控制患者的游荡行为仍须从生活方式的调适着手。

陈先生患有失智症，妻子白天工作，留下他一人在家，在无人监督的情况下，他经常四处游荡，最终迷路，需要警察带他回家。这种情况几乎每周都发生，给陈太太造成很大的焦虑。

在新加坡，60岁及以上者，每10人就有一人患有失智症。丧失记忆是失智症的主要症状之一。失智症患者的规划和解决问题能力出现障碍，曾经胜任有余的日常作业变得如此困难，时空感交错，难以表达想法，还常忘记把东西放在什么地方，而且会重复地问同样问题。他们对金钱的概念变差，性情可能改变，或突然对平时参与的活动失去兴趣。此外，患者也可能会四处游荡。

每两个失智者中有一人可能会出现游荡行为。他们可能在组屋区、邻里或更远的地方游走。他们可能不记得自己为什么出门或者想去哪里，也不知道要怎么安全地回家。在惊慌失措的状态下，他们可能会游走到不熟悉的地方，太阳下山后，失智者的彷徨和恐惧也会加剧。在新加坡这个保守的社会里，失智者可能不敢开口向别人求助，或询问回家的方向。

老年人常会出现记忆问题，因此记忆衰退也常被家人视为年老的普通症状，不以为意，直到他们迷路后，才敲醒家人对失智症的警钟。药物虽然可以帮助改善定向障碍，减少失智者的烦躁感，但要控制患者的游荡行为仍须从生活方式的调适着手。

友善站人员会与失智者沟通

失智者家人应该允许他们在安全的情况下外出，让他们有排忧解闷的管道。这可帮助他们调节情绪，对身心健康有益。常出外散心也有助于改善失智者经常面对的情绪激动和失眠等行为问题。如果你的亲人经常迷路，你可给他一张“安全归来卡”（Safe Return Card）或让他佩戴具有卫星定位功能的仪器。但要降低迷路的可能性，最好是有人陪在他身边。这么做也可为失智者提供安全感。

你也可下载失智者友善新加坡（Dementia Friendly Singapore）推出的“失智者之友”（Dementia Friends）应用，获取与失智者沟通的技巧，以及如何管理他们行为的护理建议和有用信息。目前，全岛有300多个社区友善站（Go-to Point），包括地铁站和巴士转换站。公众若发现疑似迷路的失智者，可以带他到友善站，那里的工作人员都受过培训，懂得与失智者沟通。

可考虑送至日间托管中心

你可考虑让患有失智症的亲人白天到日间托管中心，让他们在安全的环境下活动并与其他年长者互动。政府和慈善机构为有需要的家庭提供津贴，减轻他们的负担。

及早为失智者提供干预计划，把他们指向恰当的资源，可以帮助失智者减缓病情恶化的速度，让他们与家人在与失智症共舞的岁月里，享受一定的生活质量。

（作者是圣路加医院副顾问医生）