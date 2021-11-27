避开触发因素 可预防偏头痛发作

偏头痛发作，热敷、冷敷，哪种疗法能有效舒缓头痛？《活得好》请专科医生解析。

骨外科与运动医学科顾问医生陈敬仁接受《活得好》访问时说，对于缓解偏头痛，热敷还是冷敷有帮助，因人而异。

有些偏头痛患者发现热疗有帮助，有的则认为冷疗有效果。然而，温暖包或洗热水澡可帮助放松紧绷的肌肉，但也可能导致头痛加剧；冷敷可帮助缓解疼痛，但也可能导致肌肉更紧绷，并增加僵硬感。因此，每名患者都应探索最适合自己的方法。

预防偏头痛发作的最有效方法是避开触发因素。睡眠模式改变、饮食（如酒精或某些食物）、光线（过亮或闪烁的灯光）、压力增大、女性激素改变等，都可诱发偏头痛发作。患者应识别会导致自己偏头痛发作的因素，尽可能避免它们。撰写“头痛日记”可以帮助患者找出头痛诱因。

至于偏头痛的治疗，主要分为两个层面，一个是预防性，通过定期服药，降低头痛发作的频率；一个是发作时，及时缓解疼痛。

肩颈痠痛是很普遍的问题，许多人认为和颈椎有关，但医生提醒，有时它是偏头痛的问题。在某些情况下，患者在出现偏头痛前，会感觉颈部痠痛或僵硬。

陈敬仁医生解释，我们大脑引起偏头痛的部位，可能同时引致颈部疼痛。

此外，由于头部和颈部区域的神经密切相关，所以偏头痛通常与颈部疼痛和僵硬有关。