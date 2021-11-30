有性经验男女都有感染风险 避孕套无法全面防HPV

鹰阁医院妇产科兼泌尿专科医生钟耀伦，将在12月11日第15届“乐活谈保健”线上讲座以“避孕套也无法全面预防的HPV”为题开讲，吁请有性经验的男女，接种HPV疫苗，并定期检测，以降低患癌风险。

无论男女，接种疫苗和定期检测，有助于降低人类乳头瘤病毒（HPV）引致的癌症风险。

感染皮肤和黏膜的HPV是常见的病毒，主要是透过性接触传播，影响生殖器区域、喉咙、子宫颈和肛门，包括长在手脚或生殖器上的生殖器疣（genital warts）。因此有性经验的男女都有此风险，即使在性交时使用避孕套，也不能全面预防。

16型和18型毒株 提高患宫颈癌风险

鹰阁医院妇产科兼泌尿专科医生钟耀伦接受《联合早报》访问时，吁请有性经验的男女，向医生了解HPV对健康可能构成的危害，并且接种HPV疫苗和定期检测，女性尤其该做子宫涂片检查（Pap smear），以降低患上上述癌症的风险。

钟医生指出，HPV有200种毒株，但16型和18型毒株会提高女性患上宫颈癌（cervical cancers）的风险，这是女性常见的癌症，其他癌症如肛门癌和阴道癌也与之有关。

钟医生说，威胁女性生命的宫颈癌，有70%是因为16和18型毒株造成的，虽然HPV不等于男性或女性就会患癌。不过，没有接种HPV疫苗且性生活活跃的人士，在一生中的不同阶段，可能感染HPV病毒，并且多数时候是没有症状的。

因此，钟医生吁请，不要对HPV病毒掉以轻心。“大多数的HPV感染不会出现症状或引发疾病，而且会自行消退。不过，高危HPV基因型的持续感染，就有可能导致宫颈癌。”

钟医生说，在发展成宫颈癌前，有癌前细胞病变的过程。在这过程中，如果及时发现，将不会演变成宫颈癌。

钟耀伦医生吁请公众别对HPV病毒掉以轻心。

男女都应接种HPV疫苗

HPV疫苗已纳入全国儿童免疫计划，适龄女生更可动用高达500元保健储蓄存款支付费用。

但是，讲到疫苗接种，很多人会有错误的迷思，认为接种HPV疫苗是女生必须做的事，与男生无关。

钟医生说：“事实上，男生和女生都应该接种HPV疫苗。当然，理想的接种年龄是在未有性行为之前。”

钟医生鼓励男女咨询医生以了解如何尽早预防HPV感染，以及HPV可能引发的疾病，这包括例常的检查和接种HPV疫苗。

他说，很多男性以为戴上避孕套就很“安全”，事实上，避孕套只覆盖了阴茎，其他暴露在体外的部位如阴囊，还是有可能因为亲密的皮肤接触而存在受感染的风险。

根据世界卫生组织（WHO）的指示，有性经验的女性，在做例常的健康体检时，应该要求做子宫涂片检查。

钟医生解释，宫颈癌初期没任何明显的症状，不像乳癌，无法按压到肿块。及早发现宫颈有不正常细胞增生可尽早治疗，不要等到子宫出血才求诊。

别吸烟 别有多个性伴侣

除了超过一个性伴侣和在较小的年龄开始有性行为外，吸烟和阴道重复发炎，都会提高感染HPV的风险。

钟耀伦医生解释，这主要是抵抗力使然，抵抗力弱，炎症的风险指数就相对提高。

他提醒，不要小看阴道发炎，如果是重复性地发炎应求诊，以检查是不是因病毒或是细菌感染造成的。他说，阴道重复性发炎或会是癌前病变，应在发展为宫颈癌前诊治。

钟医生也说，不要忽视阴道分泌物，尤其是在服食药物治疗期间。更年期妇女应关注阴道是否有分泌物。随着人们的寿命增长，女性感染HPV的风险也相继提高。

所谓防范未然，钟医生给予的一些防范建议，包括接种HPV疫苗以防范HPV病毒感染，定期接受涂片检查，保持健康的体重，确保充足睡眠，饮食均衡和有规律的运动。与此同时，不要吸烟和有多个性伴侣，也是健康的生活方式之一。

钟医生提醒：“如果女性在性交后流血，则可能是宫颈癌前细胞病变，应求诊。”

第15届“乐活谈保健”线上讲座系列之五：“自我照顾，让健康走得更远！”，数码伙伴：zaobao.sg，保健伙伴：Amgen Biotechnology Singapore、MSD Pharma Singapore及峰力听力-索诺瓦听力集团（Phonak-A Sonova Brand），指定杂志：《健康No.1》。

早报乐活线上讲座系列之五

日期：12月11日（星期六）

时间：上午10时30分至11时30分

①课题：如何降低骨折风险

主讲者：Synergy骨科集团

骨专科外科顾问医生张怡泓

②课题：避孕套也无法全面预防的HPV

主讲者：妇产科兼泌尿专科医生钟耀伦

③课题：把世界的声音听进耳里

主讲者：新加坡Sonova资深听力师李淑颖

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