今天是“世界艾滋病日”。这个日子提醒我们，关怀感染艾滋病病毒和受其影响的人，也铭记那些因艾滋病而丧失性命的人。

医学发达，只要进行适当的医疗，艾滋病患者的预期寿命也能跟其他人一样；他们成功控制病毒后，不但不会使性伴侣受感染，也不会对其他人造成任何风险。

新加坡国大医院人类免疫缺陷病毒（HIV）计划主任洪翰羽高级顾问医生指出：“许多艾滋病感染者在最初确诊时，往往会感到内疚或羞耻。若是我们能够及时给予患者支持，对他们的心理健康会有所帮助，从而鼓励病患服用药物以保持健康。”

新加坡拥有世界上最先进的医疗体系之一，艾滋病患确诊后，应尽早寻求治疗，以更好地管理病情。

洪翰羽高级顾问医生（Dr. Dariusz Piotr Olszyna）是新加坡国大医院人类免疫缺陷病毒（HIV）计划主任。（图/受访者提供）

【问与答】

主答：洪翰羽高级顾问医生（Dr. Dariusz Piotr Olszyna）

新加坡国大医院

人类免疫缺陷病毒（HIV）计划主任

1. 我国有多少人确诊艾滋病，这几年来确诊数字有怎样的趋势？

答：卫生部的数据显示，在2020年新加坡居民中有261名新诊断的艾滋病毒感染者。在过去几年，新增病患数字一直在下降。

2. 在我国，艾滋病毒携带者（PLHIV）会接受的治疗方案是什么？请你分享它的疗效和副作用。

答：高活性抗逆转录病毒疗法（Highly Active Antiretroviral Therapy）可让患者的预期寿命与其他人相当。

数据显示，目前正在接受抗逆转录病毒治疗的患者，体内的艾滋病病毒受到控制，他们的预期寿命正常，而且不会将艾滋病病毒传染给他们的性伴侣。点击查询详情。

自推出以来，这种非常有效的抗逆转录病毒疗法不断改进，患者的耐受性更好，副作用也越来越少。

人体免疫缺陷病毒（HIV）方案的最终选择是多学科团队与患者密切合作的结果。(图/受访者提供)

我们现在也有越来越多的所谓单片疗法。这些单片将三种不同的药物合而为一，让患者更加方便。

在未来，艾滋病疗法将会有更长的有效期，不需患者每天服用药物，也间接帮助时常忘记服用药物的患者。

这些治疗方式也让和不知情的父母或其他家人居住的患者较方便，以免意外揭发了自己的病情。这些疗法已在一些国家推出，我们希望也能够在新加坡实施。

现代的艾滋病药物比较能够被患者接受，多数也获得了政府的津贴资助，让艾滋病患者能够有更加有效的疗程。

3. 艾滋病毒携带者与医生开诚布公地讨论本身的治疗方案，会有什么好处？

答：我要强调，对于患者来说，与医生坦诚地讨论本身的治疗计划非常重要。毕竟，患者需要在余生中服药。当然，医患关系是一种“双向关系”，绝不应该是自上而下的关系。

新诊断的患者探访诊所时，由于艾滋病毒的污名，常常感到恐惧和羞耻。作为医疗保健提供者，我们的职责是对病人不带批判，表现出真诚的同理心和支持，为良好的医患关系奠定一个好的基础。在这样的情况下，患者能向医生坦白，并与医生分享本身的期望、担忧或焦虑。

诊所必须鼓励患者开诚布公，以便患者能够掌握发问的权利，舒坦地提出问题。

艾滋病毒携带者接受治疗，在成功控制病情后，就不会传染给别人。（图/Getty Images）

4. 艾滋病毒携带者在与医生讨论最佳的治疗选项时，如何能帮到自己做治疗决定？

答：标准做法是医生、药剂师和社会工作者一起考虑几种适合个别患者的选择。药剂师能检查药物与其他药物的相互作用，根据我的经验，他们往往可以想出我有时可能没有考虑过的药物组合，所以药剂师扮演非常重要的角色。

社会工作者能对患者的财务状况进行整体了解，并且密切地参与决定哪种治疗方案是最符合病患的经济状况，以及病患要如何支付医疗费用。

一旦团队筛选出几个选项，就会考虑患者的偏好。有些患者吞咽药片有困难，一天一片的药物就更适合他们；有些患者则希望尽快降低病毒载量，因为他们非常担心他们的性伴侣受到感染。另有的患者则担心成本问题。人体免疫缺陷病毒（HIV）方案的最终选择是多学科团队与患者密切合作的结果。

5. 艾滋病毒携带者在我国治疗，可享有什么补贴？

答：当初第一批艾滋病药物问世时，全球的药物售价都非常高，我国亦然。然而，现在我国大多数艾滋病药物都获得了政府的补贴。此外，患者可以使用保健储蓄（Medisave）支付抗逆转录病毒治疗费用。对于经济上需要帮助的患者，可以寻求保健基金（Medifund）或其他基金的帮助。多年来，获得抗逆转录病毒治疗的机会有了显著改善。

请点击卫生部官网查询药物津贴详情。

请点击国大医院官网预约艾滋病治疗或获取更多人类免疫缺陷病毒计划的资讯。

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【本文资料由GlaxoSmithKline Pte Ltd提供】