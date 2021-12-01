分享食物是否会传播爱之病？

今天（12月1日）是世界爱之病日（World AIDs Day）。1988年，世界卫生组织把每年的12月1日定为世界爱之病日；过去30年，公共教育持续不断，但许多人仍对爱之病存有许多误解。例如，若爱之病检测呈阳性，就无药可救？爱之病病毒会通过分享食物、共用厕所传播？《新明日报》《活得好》请DTAP诊所集团医生黄守文撰文解析。

Q：爱之病病毒会通过偶然的接触，例如牵手、共用厕所、分享食物传播？

黄守文医生：在诊所里，我经常遇到患者为这些问题困扰。他们担心通过偶尔的接触传播爱之病病毒，如分享食物和饮料、接吻、共用厕所、牵手，甚至按摩乳头等。可幸的是，上述行为都不会传播爱之病病毒。

传播爱之病最高风险是通过无保护的肛交，其次是无保护的阴道性交。

口交，无论时间多么短暂，尽管传播风险低，但仍可能传播病毒。

Q：如果HIV检测呈阳性，就代表无药可治？

黄守文医生：很多时候，一旦染病，患者会误以为自己的生命即将结束了。

若HIV检测呈阳性，如今可使用非常有效且副作用少的药物来控制病情。患者仍可过上正常、健康、有贡献的生活。

随着新一代药物的出现，爱之病患者的寿命，甚至与健康的人相同。

提醒！若被确诊染爱之病，建议及早开始治疗，因为越早治疗，免疫系统就越早有希望恢复。