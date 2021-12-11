【乐活谈保健】线上讲座：自我照顾，让健康走得更远

“乐活谈保健”与 Amgen Biotechnology Singapore、MSD Pharma Singapore 及峰力听力- 索诺瓦听力集团（Phonak-A Sonova Brand）联办线上免费讲座《自我照顾，让健康走得更远》，邀请三位各领域医生与专家一同探讨不同课题。

第一场：如何降低骨折风险

主讲人：SYNERGY骨科集团专科外科顾问医生张怡泓

医学研究指出，女性比男性更容易患有骨质疏松症；50岁以后的女性，骨矿物质密度每年下跌3至5%，男性每年则下跌0.5%；在髋部骨折后的一年内，死亡率高达20至25%，而新加坡在亚太地区中，髋部骨折率最高。我们有哪些预防方法？骨质疏松患者该选择什么药物治疗？张怡泓医生将为大家解答。

第二场：避孕套也无法全面预防的HPV

主讲人：鹰阁医院妇产科兼泌尿专科医生钟耀伦

人类乳头瘤病毒（HPV）是一种透过性接触传播的病毒，影响生殖器区域、喉咙、子宫颈、肛门，包括长在手脚或生殖器上的生殖器疣（genital warts）。因此有性经验的男女都有可能感染HPV，若病毒变异将有可能引发宫颈癌、肛门癌、阴道癌、阴茎癌等风险。钟耀伦医生将在第二场讲座中，深入浅出分享更多有效预防HPV的措施。

第三场：把世界的声音听进耳里

主讲人：新加坡索诺瓦（Sonova）资深听力师李淑颖

年轻人习惯长时间佩戴耳机，并以高分贝音量刺激耳膜，导致听力日渐衰退。要是已经出现听力障碍，不论老少都应尽快求医并佩戴助听器，因为听力受损不单只是听不到或听不清楚，还会影响大脑、认知能力及社交生活，并且患上失智症的风险。助听器款式五花八门，我们该如何选择？日新月异的助听器又有什么样的演进？

【乐活谈保健】线上讲座之五

日期：12月11日（星期六）

时间：上午10时30分至11时30分

首播：zaobao.sg 或 联合早报面簿活动页面

主办单位：《联合早报》

数码伙伴：zaobao.sg

保健伙伴：Amgen Biotechnology Singapore、MSD Pharma Singapore、峰力听力- 索诺瓦听力集团（Phonak-A Sonova Brand）

指定杂志：《健康No.1》

主持人：新闻中心资深高级记者林弘谕