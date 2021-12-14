防止骨折、感染HPV、损失听力 读者向三专家取经

第15届早报“乐活谈保健”讲座上周六在线上举行，三位主讲嘉宾分别讲解骨折风险、人乳头瘤病毒，以及听力受损课题，帮助大家掌握更多健康活跃生活的知识。

随着社会老龄化，人们受各种健康问题如骨质疏松症和听力受损的困扰。如何预防，是保有优质生活的要诀。

你对人乳头瘤病毒（HPV）了解多少，它跟什么疾病有关？

上周六（12月11日）上午，第15届早报“乐活谈保健”讲座在线上开讲，主题是“自我照顾，让健康走得更远”，三位主讲嘉宾从骨折问题、人乳头瘤病毒，以及听力受损的诊治和防护方案几方面，帮助大家掌握更多健康活跃生活的知识。

华族再度跌倒风险较高

Synergy骨科集团张怡泓医生分享的课题是“如何降低骨折风险”。男女谁较容易得骨质疏松症，其发病率如何？

张医生指出，过了50岁，男性骨矿物质密度每年降低0.5%；女性每年降低3至5%。

女性绝经后，容易骨松，这也是一种慢性疾病。张怡泓说：“人们无法阻止身体自然衰老的过程，骨质会因年老而逐渐流失。相关的治疗可以包括运动，避免风险因素，饮食，以及最终的药物治疗。”如果人们无法做到这些，那么年老时因骨质疏松造成的骨折风险会更大。

张怡泓医生：身形较小、较瘦的人，再度骨折的风险较高。

谁属于再度骨折的高风险群？诱因包括：

·患有骨质疏松症的直系亲属；

·吸烟者；

·饮酒过量者；

·不常运动或长时间无法活动；

·饮食钙质或维生素D不足；

·身形较小、较瘦的人；

·女性更年期雌激素水平下降；

·华人（再度跌倒）的可能性更大，其后是马来和印度族；

·药物：类固醇或抗癫痫药物；

·更年期后的妇女。

药物方面，张医生一般采用抗骨吸收药物治疗患者，如RANKL抑制剂、双膦酸盐、精选雌激素受体调节器、荷尔蒙替代药物。另外，也结合促进骨形成药物，如甲状旁腺素（PTH）类似物，抗SOST（骨硬化蛋白基因）等。

减少性伴侣降低感染风险

第二位主讲者是本地著名妇产科兼泌尿专科医生钟耀伦，分享课题为“避孕套也无法全面预防的HPV”。该人乳头瘤病毒有100多种毒株，约40种毒株影响男女生殖器区域。HPV是一组会影响皮肤和黏膜的病毒，例如生殖器区域、喉咙、子宫颈和肛门。这类病毒主要透过性接触传播，有性经验的男士或女士都有可能受感染，即使使用避孕套也不能全面预防。80%的人在有生之年的某个阶段，可能会感染HPV，症状包括：外阴瘙痒，生殖器肿块，身体不同部位出现皮肤疣，不过，很多时候它无任何症状。

钟耀伦说：“HPV 16、18毒株具有更高的风险，导致多数与HPV有关的癌症，包括生殖器疣（菜花）、外阴∕阴道癌、肛门癌、口腔癌等，它也是导致子宫颈癌的主因。”

去年有309名女性确诊患有子宫颈癌，约172名妇女因病去世。2020年，它已成为15至44岁女性第五大最常见癌症。

钟医生指出，HPV传播很容易，生殖器接触最为直接，包括：

·性交；

·手接触性器官；

·皮肤接触，即便无性交。

小部分研究表明，HPV也可通过非生殖器官途径传播：

·传染媒介（沾染到病毒的物品）；

·内衣；

·手术手套。

钟耀伦医生说，世界各地都在积极提高HPV筛查率，保护女孩和妇女免受感染。在本地，HPV疫苗已纳入全国儿童免疫计划和成人免疫计划，年龄介于9岁至26岁的女性都可接种。

如何降低感染HPV风险？

·减少性伴侣；

·定期接受抹片检查、HPV筛查或使用HPV自我检测仪；

·避免吸烟；

·安全性行为，使用避孕套；

·增强自身免疫系统。

李淑颖：声量越高，耳朵的承受度就越低。

超过100分贝声响造成听力受损

最后一位主讲者是新加坡Sonova集团资深听力师李淑颖，她传授临床经验，让听障者“把世界的声音听进耳里”。

李淑颖说，一般手机声量设定70%以下，从耳机所发出来的声量是可以接受的，只要不超过8小时持续听，都还算安全。声量越高，耳朵的承受度就越低，100分贝以上的话，2至3小时就会造成听力伤害。其他更大的声音，如演唱会现场、枪声、近距离飞机引擎声等，可能马上造成听力下降。

国外研究显示，听力损失与失智症息息相关。李淑颖说，听力损失带来几方面影响：

·听力不佳，社交生活减少。一旦避免社交，容易导致抑郁。

·听力损失如置之不理，脑部听觉神经和细胞会变得越来越弱而不敏锐，言语认知慢慢变差，记性受影响。

60岁以上的年长者，10%有失智症的风险，研究报告指出，若伴随听力损失，风险将提高两至三倍。

讲座上，李淑颖也示范一些先进助听器的功用，让人们对日新月异的助听器有更多了解。其中一个常见问题是：“为什么一些人戴助听器，仍然听不清楚？”

她解说，助听器牵连很多部分：放大声音，分高低频率，言语声，嘈杂声等。戴助听器后，使用者须积极地每天使用，这是为让脑部适应比平时高的声量，重新认识它们，如流水声、掀开报纸声、锁匙摇晃声、家人走路的声音。助听器也需要按时调节。另一方面，亲友给予的支持和鼓励，也是让患者重新适应新生活的关键。

这个由《联合早报》主办“乐活谈保健”线上讲座已进入第五个系列，联办的保健伙伴包括：Amgen BioTechnology Singapore、MSD Pharma Singapore、峰力听力- 索诺瓦听力集团（Phonak-A Sonova Brand）；数码伙伴是：zaobao.sg，指定杂志是《健康No. 1》。

点此重温线上讲座内容。