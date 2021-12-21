年轻投资健康老来回报

国大医院老年医学科医生甯雯蔚进入老年科前，和很多人一样误以为人老一定会身体衰落，记忆力衰退，可是当上老年科医生后，才发现90多岁老人也可以无病无痛，既独立又活跃。这说明年龄只是数字，一个人若要健康，就须在这方面多下投资。

老了一定会记忆衰退，身体衰弱，甚至患上失智症吗？其实这是错误的想法。

新加坡国立大学医院老年医学科甯（Nìng）雯蔚医生（Dr Natalie Ling，32岁）认为，健康是最宝贵的资源和财产，要减少疾病，减缓衰老，就得努力保持健康，不断进行健康投资。

她说：“年轻时注意健康饮食，多运动，保持活跃，等于是在投资健康。中年时持续进行健康投资和管理，老来的日子一定会有很大的回报。”

年龄只是一个数字

甯医生说，即使年轻时没有好好管理健康，人到中年面对高胆固醇、高血压、高血糖等三高慢性疾病问题，也不要自暴自弃。所谓亡羊补牢，为时未晚，只要肯下功夫积极管理健康，步入老年后还是能减少衰弱多病的风险。

“我进入老年科前，也和很多人一样有同样的误解，以为人老了一定难逃身体衰落、记忆力衰退的命运。”甯医生说。“当了老年科医生，接触过很多病人后，我看到90多岁也可以健康无病痛，独立而活跃的例子。”

甯医生说，她的病人中，有个90岁的老先生非常健康，只是因为跌倒，有生以来首次住院；另一名91岁的老太太也身体硬朗，还在积极撰写回忆录。“他们的记忆力和活跃度都不输年轻人，证明年龄只是数字，如果保持健康，年龄不是问题。”

无可否认，年岁越高，身体功能退化在所难免，一些疾病即使治疗后也无法百分之百康复。“但好好进行管理，依然可以享有高质量的生活。”

干预护理可改善老化现象

老年医学科是个较特殊的学科。由于年岁越高，健康问题更常见，患上失智症、帕金森病、功能失调、癌症等的风险也提高，因此老年医学科医生的工作范围很广，涵盖疾病管理、营养学、心理学、运动，以及复健等方面，很多时候必须和其他专科医生、社区护理机构合作。

甯医生说，一般人以为患上失智症、衰弱症后才须要去看老年科，常常把听力视力下降、记忆力衰退看成是老化的现象，不用看医生，这是很大的误解。

“其实，老年科医生能在老人发病前检查出一些征兆，预先给予干预护理，可协助逆转或改善症状。”甯医生说。“老化现象如果尽早处理，可避免加剧身体衰弱、营养不良、跌倒、抑郁等状况，同时也可减低患上失智症的风险。”

除了健康和药物管理，老年医学科医生也关注年长者的心理、营养和居家安全，经常和他们的家属或看护者沟通，必要时也和社区医疗护理机构合作，全方位来协助年长者。“比如独居老人，我们会和日间护理中心或乐龄中心沟通，探讨如何在各方面协助他们。”

冠病疫情对年长者造成巨大影响，尤其是独居老人，因为疫情关系，他们减少出门，也不敢到医院复诊。甯医生说，很多老年病人因此中断了药物，或未能及时调整药物，造成身体功能和认知能力显著退化，很多甚至出现沮丧、无助感等心理健康问题。

远程复诊方便部分病人

国大医院老年医学科去年开始推出远程复诊服务，甯医生说，她通过电话或视像为一些条件适合的老年病人复诊，免去病人到医院来的劳顿，药物也通过医院的递送服务送上门。如今，老年医学科病人每10人中有一人利用这项远程复诊服务。

甯医生鼓励年长者接种疫苗，避免到人多的地方去，也要注意戴好口罩。她说：“尽管如此，我还是鼓励他们在注意安全距离的情况下，到走廊或组屋楼下走动，晒晒太阳，以免长期锁在家中，影响身心健康。”

甯医生说，医生每天面对生老病死，尤其在老年专科，虽深知人算不如天算，但情绪上还是难免受影响。

“刚开始当医生时，我在加护病房值班，一名男子因大量失血送了进来。他打电话告诉家人说他没事，很快就会与他们见面。但由于失血过多，他心肾衰竭，我们虽然极力抢救还是无法挽救他的性命。噩耗最终由我通知他的家人，包括他年幼的女儿，那种打击和难过的心情令我毕生难忘。”

甯医生说：“很多人以为医生经历太多生死已麻木，其实不然。即使经验教会我很多东西，但我依然觉得要告诉亲属病人离世的噩耗不是件容易的事。所以，我非常珍惜身边的人，不会错过任何能够向他们表达爱与关怀的机会。”

预防年长者常见问题

年长者常见的问题有患上失智症，不慎跌倒，年老体衰。甯医生的预防建议是：

·经常运动，训练协调力和锻炼肌肉，预防体力衰退。

·保持活跃，新鲜的事物和话题能刺激及活动大脑，促进脑力。

·注意营养，摄取足够的蛋白质。

·定期体检，管理好心血管或慢性疾病。

·注意居家安全，避免摆放让人绊倒的摆设或家具。

·检查眼睛，佩戴适合的眼镜或老花眼镜。

甯医生说，必要时老年医学科医生会调整年长病人服用的各种药物，在不影响药效下，减少头昏晕眩等副作用，降低跌倒的危险。

（本文整理自新报业媒体华文媒体集团出版的第49期《健康No.1》杂志。）