治病须三因制宜 中医如何治理黑褐班

J女士长黄褐斑好年，“我对药物敏感，前阵子有个朋友给了我一张治疗黄褐斑的药方，我吃了两天，肚胀得很厉害，黄竭斑反而加重了。我年底回北京找中医调理，吃了药觉得身体很舒服，便将药方带回新加坡，哪知吃不上两天，就上火了。”

因人因时因地制宜

我解释中医治病的“三因制宜”的重要性。中医认为，疾病的发生与个人的禀赋、体质、生活、情志、季节以及地域等有关，所以，治病要三因制宜——因人、因时、因地制宜。

因人制宜是根据患者的体质、年龄、生活、情志、基础病、抗病的内在能力差异等，通过辨证论治来制定适宜治疗方案。以黄褐斑为例，中医认为，黄褐斑的发生是由于肝郁、肾虚、气滞、血瘀所致。患者J女士每天忙于工作，晚上也教补习，生活节奏快，高压，身心疲累，就容易肝郁火旺，透发黄褐斑。其他患者可能因不同病因而发病如肾虚、气滞、血瘀。同是黄褐斑，但不同患者的发病病因、体质、年龄不一样，所用的治法、方药、穴位等完全不一样，这就是因人制宜。所以，治病一定要经过医师详细的辨证来制定适宜个人的治疗方案，不可随便拿别人的药方用在自己的身上，这不但解决不了问题，反而会加重病情。

因时制宜是根据患者看病的季节来制定适宜的治疗方案。患者年底回北京，属冬天干寒气候，是进补最佳时期，适合服用补益药。但回到新加坡，一年皆夏，炎热潮湿，治疗多以清热祛湿为主，不宜进补，服了补益药，反而上火了，所以治病要熟知不同季节，采用相对应的治疗方法才能奏效。

因地制宜就是根据患者看病的地理环境来制定治疗方案。新加坡处于赤道地区，容易耗损体内阳气，加上国人多喜冷饮，喝凉茶，汗后凉水洗澡，冷气、风扇直吹身体等，导致风寒湿趁虚入侵体内，阻碍气血运行，发为黄褐斑。因湿邪具有致病多缠绵难愈的特性，故黄褐斑容易反复发作。同时，本地阳光普照，日晒后色沉会明显加重，所以采取防晒措施对患者可有效避免色沉的产生和加重。

黄褐斑是由于皮肤黑色素的增加而形成的一种常见面部呈褐色或黑色素沉着性、损容性的皮肤病。多对称性分布于两颊，表面光滑无鳞屑，呈蝴蝶状或不规则状，日晒后加重，一般无自觉症状，尤其是妊娠、口服避孕药和更年期的妇女，属于中医黧黑斑、肝斑、蝴蝶斑等范畴。黄褐斑的成因与内分泌功能紊乱、植物神经功能失调及面部皮肤微循环障碍有一定的关系。

有斑必有瘀，无瘀不成斑

中医治疗黄褐斑是通过辨证论治，针对症型和体质，采用个人化及相对应的方法治疗。多采用中药内服、外敷、面膜、拔罐、刺络出血和针灸（美容针、耳针、滚针等）综合治疗。治疗不可急于求成，色斑骤起，疗程较短，边缘清晰者，以瘀郁新病为主者，用药容易见效。若病程日久，褐斑渐成，面如蒙尘，则以虚为主，短期难以取效，疗程应在三个月以上方有效。现代研究发现黄褐斑患者全血粘度、血浆粘度、血沉等都明显高于正常人，证实黄褐斑多有血瘀，有斑必有瘀，无瘀不成斑的观点。

白芍、白术、茯苓、白芷、白僵蚕、白蒺藜等，可以通过抑制酪氨酸霉活性及加快黑色素代谢来祛斑美白。药理研究表明，白芍和白术具有清除氧自由基的作用，对抗细胞自氧化溶血；茯苓能抑制黑色素形成，茯苓中的多糖类化合物具有抗炎症、抗氧化损伤等方面的生物活性。

除了要注意防晒，患者平时也须多吃新鲜瓜果蔬菜，少吃辛辣刺激、油腻煎炸的食物，适当补充维生素C、E的食物，早睡早起，睡眠充足，积极锻炼身体，避免精神紧张。