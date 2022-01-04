腮腺（parotid gland）是人体最大的唾液腺，功能是产生和分泌唾液以滋润口腔，脸部左右两侧呈一对，位置在耳朵前下方。人体总共有三对主要的唾液腺，除了最大的腮腺，其他两对唾液腺分别是颌下腺（submandibular glands）和舌下腺 （sublingual glands），以及口腔和消化道内成千上万个细小的唾液腺。此文集中说明引发腮腺肿胀的因素与状况。

腮腺肿胀的病因各异，如感染、发炎、自身免疫失调以及异常组织生长（可分癌性或非癌性）。腮腺肿胀一般会导致下颌角出现肿块，严重的话，会造成耳垂鼓起。腮腺肿胀可能疼痛也可能毫无痛感。

疼痛型腮腺肿胀

疼痛型腮腺肿胀的常见导因是感染或发炎，可持续好几天，会感觉发热，按压会觉得疼、发红，偶尔还会出现发烧症状。感染性腮腺肿胀一般是由病毒或细菌所引发，如果属细菌感染情况，则多于牙齿保健和口腔卫生欠佳有关，一般可由医生配发抗生素治疗。

腮腺产生唾液，唾液再经腮腺导管进入口腔。腮腺发炎可由多种病因所导致，例如结石使导管堵塞，阻碍了唾液流通。体内缺水或某些药物治疗可能引起结石。先天性导管狭窄或口径较小，也会形成导管受阻。这种情况如果反复持续，患者应向耳鼻喉科医生求诊，可以通过唾液腺内视镜（sialendoscopy）评估导管系统的功能，同时清除结石。这项治疗术使用显微仪器由口腔进入，检查导管系统，过程中不会留下疤痕。

腮腺炎一个较为少见的导因是自身免疫失调。这种情况较常见于女性，患者一生中可以好几次病发，发作时或是只限一侧，或两侧腮腺皆肿胀。这种现象也许需要求助于风湿病专科医生以进一步确诊。

无痛性腮腺肿胀

无痛性腮腺肿胀或者腮腺结节会更值得关注，常见导因包括异常组织生长，也就是我们常说的肿瘤。腮腺肿瘤可以是癌性或良性的。幸好绝大多数的腮腺结节或肿瘤都是良性的，这些结节或肿瘤变大速度较为缓慢，可能几个月，或者长达几年。不像疼痛型腮腺肿胀情况，一般是整个腮腺肿胀（或称“弥漫性肿胀”），无痛性腮腺肿胀范围呈局部明显硬块，也不会有发红或发热症状。无痛性腮腺肿胀如果持续超过两周，患者应该向耳鼻喉专科医生求诊。其实当一些症状开始显现，包括腮腺硬块突然迅速扩大，脸部异常不对称或下垂，颈部出现硬块（淋巴结肿胀），就是身体发出的警讯，促患者尽速求医。

新加坡中央医院耳鼻喉外科部门处理过无数个腮腺肿瘤病例。我们会先做全面检查，包括穿刺活检或电脑断层扫描，以确认肿瘤属癌性或疑似癌性，或纯属良性。接着，同个部门里的一组经验丰富的专科医生会仔细检查患者的面部动作，理由是控制面部表情的神经长在腮腺中，如面部表情异常，就很可能是因为腮腺肿瘤中存有癌细胞，可侵蚀面部神经。

腮腺肿瘤无论良性恶性，都只能通过手术治疗，至今还无法单用药物来对抗。腮腺切除术（parotidectomy）方法是在沿着耳前往颈部的皮肤皱褶处开个隐藏式S型切口，露出腮腺，进而切除腮腺上的肿瘤。术后风险包括：皮肤和耳垂麻痹，进食后面部异常潮红多汗，以及最为重要的是因面部神经虚弱而暂时性面瘫，导致颜面不对称。面部神经手术情况也取决于腮腺肿瘤的生长位置和深度；肿瘤藏得越深，面部神经受损概率越高，肿瘤越贴近皮肤，面部神经受损情况就较不普遍。

良性腮腺肿瘤较常见的类型为“多形性腺瘤”（pleo-morphic adenoma）和“沃辛腺瘤”（Warthin's tumour）。多形性腺瘤导因至今仍不清楚，但沃辛腺瘤已证实与吸烟有关。癌性腮腺肿瘤除了基本的腮腺切除术，可能还须施额外的颈部淋巴廓清术。患者在术后可能还得继续放射治疗。以癌性腮腺肿瘤来说，万一癌细胞已侵蚀面部神经，还可能须牺牲部分面部神经。

常见的腮腺切除术提问

下面所列，是经历腮腺切除术的患者常见问题与答案：

·面瘫情况是暂时性还是永久性？

普遍来说，如果手术过程中没有一并切除任何面部神经，则面部神经功能会自行恢复。但康复过程可能需要一些时日，有时会长达一年。

·手术会不会影响唾液分泌？

不会。人体有许多唾液腺，腮腺不过是其中之一，所以腮腺切除并不会影响唾液分泌功能。

·既然切口靠近耳部，我的听觉是否会受损？

不会，腮腺切除术不会对听觉造成影响。

综上所述，腮腺肿胀是普遍症状，导因也很多。患者应该尽早向耳鼻喉专科医生求诊，医生也很可能进一步安排各种扫描和活体组织检测，作出更准确的诊断。

头颈部癌症引发与不良生活习惯有关

头颈部是身体一个较为复杂的区块，涵盖身体多项重要组织和功能，包括负责视觉、嗅觉、呼吸、吞咽和说话的各个不同器官。头颈部癌症种类多元，治疗方法一般得取决于癌症受影响部位的发病和功能受损情况。

预防胜于治疗，头颈部癌症之所以引发，往往与患者的不良生活习惯有关：

吸烟；

长期酗酒；

嚼食槟榔；

长期使用装配不当的假牙（假牙装配不当可对牙龈和口腔黏膜的造成慢性刺激，进而导致细胞发生异变，刺激癌性病变形成。）

对健康有害的不良生活习惯肯定不只这些。我们会劝请患者戒掉恶习，改善生活方式，才可有效防范头颈部癌症风险。