患者首五年死亡率68% 心衰比癌症易致命

全球超过6000万人患有心衰，在本地，约有4.5%的国人患有心衰。受访的沈庆龙医生说，心衰是不可逆转的慢性疾病，若不治疗，会随着时间的推移而恶化。

心力衰竭（heart failure，简称心衰）并不只是老年人的常态，一个人若不好好控制三高，便会提高心衰风险。如果出现易喘、呼吸急促、疲惫、虚弱、食欲不振、心跳加快、咳嗽、无法平躺，脚踝、脚部或腹部肿胀，甚至感觉喘不过气等心衰症状时便应立即求诊，可不要视为年纪大的必然常态而延误治疗。

所谓的心衰，是指心脏无法泵送足够的血液以满足身体需要，这可分成心脏肌肉收缩功能（HFrEF，射血分数偏低）或舒张功能（HFpEF，射血分数保留型）障碍，导致心脏排血量不足的综合征。

新的一年，送自己最好的礼物就是珍爱自己的心脏！

心衰无法根治

新加坡国家心脏中心心内科高级顾问医生兼心脏衰竭计划主任沈庆龙副教授接受《联合早报》访问时说，心衰是不可逆转的慢性疾病，若不治疗，会随着时间的推移而恶化。

沈医生说，所谓的射血分数（ejection fraction）指的是左心室收缩一次，有50%至70%的血射入主动脉，每分钟通常会有4至5公升的血液循环整身。一旦射血分数少于40%时，表示左心室功能减退，令心脏无法像往常一样泵血，为身体提供足够的血液和氧气，进而导致心衰。

沈医生说：“导致心衰的高风险因素是肥胖、三高（糖尿病、高血压和高血脂）、抽烟、活动量不足和长期酗酒。饮食高纳也是需正视的问题。”

本地心衰病例与饮食有关

全球超过6000万人患有心衰，在本地，约有4.5%的国人患有心衰。沈医生说，相较西方国家的2%至3%心衰病患，本地患病人数高达4.5%是稍高，这可能与东南亚饮食有关。以本地超过64万个糖尿病患者来说，沈医生说，面食和饭量令糖分飙升，如果没有控制好病情，必然影响心血管畅通。

他说：“很多人误以为不甜就表示无糖，事实上，面类和米饭都含糖，须要降低分量，甚至以升糖指数缓慢的食物如糙米饭取代白米饭和白面类。”

糖尿病不一定会导致心脏病，却是心衰不可忽视的风险因素之一。沈医生解释，心脏病和心衰会影响心脏的排血量功能，但心脏病只是引致心衰的原因之一。心衰并不意味着心脏骤停，而是心脏无法像往常一样泵血。

沈医生指出，国人甚至是一些医生对心衰的意识不高，令病患延后转介到心衰诊所，提高了致命风险。

沈医生强调：“心衰致命率其实比癌症高，患者首五年的死亡率高达68%。所以，我吁请患者提早发现问题，尽快接受治疗，控制病情。”

控制病情的方法

虽然心衰不可根治，但通过饮食和生活方式的改变，加上定时服药，有助于控制病情。

改变饮食和生活方式，慎选食物，控制体重，通过药物控制三高慢性疾病和定期运动，别久坐不动，尤其是抽烟患者，更要戒烟，不酗酒。

运动方面，沈医生建议患者视各自的病况而定，选择步行、游泳和慢跑等有氧运动，并咨询物理治疗师，拟定适合自己的运动模式和时长。

佳节期间，对一些人而言，酒精饮品是不可或缺的助兴饮料，沈庆龙医生说，酒精饮料应适量摄取，不该突然增至两三瓶葡萄红酒的量。

他说，心衰的常见的药物包括血管紧张素转化酶抑制剂（angiotensin-converting enzyme inhibitor）、β受体阻滞剂（beta-blockers）和盐皮质激素受体拮抗剂（mineralocorticoid receptor antagonist，简称MRA）。控制糖尿病、降低血糖的药物“第二型钠—葡萄糖转运蛋白抑制剂”（sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor，简称SGLT-2 inhibitor），也被证实对心衰病患有益处。同时，SGLT-2也有助减轻2至3公斤体重。

一些人担心新药物会否有副作用，沈医生指出，SGLT-2的副作用微乎其微，少数病患会有轻微尿道发炎的症状，但只要注意个人卫生，还是可以控制下来。

另外，新加坡国家心脏中心也会让体内缺铁的心衰患者在出院前接受静脉注射羧基麦芽糖铁（ferric carboxymaltose），以减少一年内再次入院的概率。

55岁以下每25人一人患心衰

本地每年约有6000个病人因为心衰而入院，沈庆龙医生说，随着人口老龄化，年长的心衰病例有上升趋势。多数射血分数偏低的心衰病患平均年龄在60岁，且以男性居多，而射血分数保留型（HFpEF）的患者中，以年龄在70岁及以上的女性居多。

沈医生说，女性的雌激素对心血管具有保护作用，可是女性在更年期后患上心衰的风险不低于男性。不过，通过药物控制，饮食和生活方式上的改变有助减低患上心衰风险。

55岁以下的人群中，每25人中就有一人患有心衰。年轻患者主要是遗传基因、心肌疾病或癌症治疗药物如放射治疗与化疗引起的，一小部分则是感冒未愈引致的心肌炎，破坏心脏功能。

产妇荷尔蒙变化引心肌疾病

沈医生说，心肌炎分为急性和慢性，所谓急性就是在病毒感染的流行性感冒初愈几天内发病，患者的症状包括胸口疼痛、气喘和呼吸困难等，而慢性则是指感冒几个月，甚至几年后，才出现气喘、运动耐受力下降和肺、下肢和腹部积水等心衰的症状。

当然，一些孕妇在产前一个月或产后的五个月内，可能会因为荷尔蒙的变化出现心肌疾病问题。不过，沈医生说，因为荷尔蒙变化所造成的孕妇或产妇心肌问题，90%会康复。

其他疾病包括甲状腺功能亢进和阻塞性睡眠呼吸暂停也会因为睡眠时呼吸暂停影响供氧，导致心衰。