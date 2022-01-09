儿童挑食或导致营养不良

大家都知道从均衡饮食摄取足够营养的重要性，这对于成长中的孩童尤其重要。然而，很多小孩有挑食的习惯，该如何帮助小朋友摄取均衡营养？《新明日报》《活得好》请营养治疗师提供建议。

小孩和成人一样，须要有营养均衡的饮食，也就是确保含有各种食物组合：谷物（如面包或米饭）、水果和蔬菜、肉类或蛋白质食品，以及乳制品，如牛奶或奶酪。

在一般情况下，孩童不肯吃特定食物，可能是不喜欢这些食物的形状、颜色、味道或质感。孩童若今天喜欢某些食物，明天却不再喜欢，是正常的。挑食是孩童发育的一部分。这是一种探索环境，并维护独立性的成长过程。

但，过于挑食可能会导致营养不足，使孩童缺乏精力，对认知发展和学业成绩产生负面影响，还会影响身体成长和发育，导致无法发挥最大潜力。

伊丽莎白诺维娜医院营养治疗师沈宝瑄说，为鼓励孩子培养良好饮食习惯，家长应以身作则，自己也要吃得健康。

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