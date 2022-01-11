世界卫生组织建议大家每天摄入氯化钠别超过5克，然而新加坡人每天平均摄入盐分却高达9克。食盐过多，将提高患上高血压风险。

大家耳熟能详的心脑血管慢性疾病——高血压，是严重影响公众健康的问题之一。2020年全国人口健康调查报告显示，国人患上高血压的比例从2017年的24.2%增至39.1%，其中超过一半是患者事先根本不知道自己的血压情况，是在调查时才发现患病。高血压的发病率随着年龄增长而升高，18-29岁间的发病率约为10%，70-74岁间的则为74.9%，男性高血压患者比例偏高（男：女 41%：30.2%）。

高血压是遗传因素和环境因素共同影响，多因素导致的疾病。不健康的生活习惯如过多的钠盐摄入、低钾饮食、大量饮酒、过多饱和脂肪酸摄入和吸烟均可以成为高血压的危险因素，其他疾病如糖尿病、肥胖、肾衰和阻塞性睡眠呼吸暂停综合征也会导致高血压。

国人食盐分量超标

许多流行病学及基础研究显示，盐摄入量与血压水平呈显著正相关。某些人群服食过多盐，则血压明显升高，医学上称这组人为盐敏感者（salt sensitizer），多数存在于高龄人群、糖尿病、肥胖和肾衰患者中，约50%的高血压患者属于盐敏感者人群。而那些接受盐负荷后血压升高不明显或下降的人，则称为盐不敏感者（non salt sensitizer）。

食用盐的主要化学成分是氯化钠（sodium chloride），其中钠离子占40%，人体需要的钠离子90%来源于食用盐。世界卫生组织（WHO）建议每天摄入氯化钠不要超过5克（略少于一汤匙）。然而，新加坡2019年调查结果显示，国人每天平均摄入氯化钠高达9克！人口中90%的盐摄入量超标。中国人的调查结果更令人吃惊，平均每日摄盐量为10克！超出建议用量的两倍，而这种状况10年来并没有改变。

盐导致高血压的机制目前还不明确，一般认为盐能减少尿中水分比例，增加身体液体容量，从而升高血压。盐敏感者也会表现出内分泌荷尔蒙失调，影响正常钠盐代谢，增加交感神经活性，加重血压升高。高血压盐敏感者的远期血压增长幅度以及心血管并发症和死亡率比盐不敏感者高，属于高危高血压患者。目前，准确判断一个人是否为盐敏感者的过程还相当复杂，需要进一步的研究和探讨。

减盐可防心梗与脑中风

我们之所以探讨盐与血压的密切关系，是因为限盐或减盐可以降低血压，这是防治高血压的重要措施。美国2010年一项调查提示每日减少钠摄入350毫克可以降低血压1.25mmHg，数字看似微不足道，但是从公共卫生角度来看，则能每年减少100万例心梗和脑中风事件，获益巨大。最近中国一项2万人试验发现，食用健康代盐（减少食盐里四分之一的钠成分，再由钾替代）可以减少中风率14%，死亡率减低12%，引起医学界一片震惊。

个人和政府层面下手减盐

大家知晓这些知识后，最重要的是改善饮食习惯，这也是摆在高血压患者面前刻不容缓的任务。如何降低居高不下的盐摄入量，须要多方面努力：

1.改变个人饮食习惯：新加坡人在外用餐居多，而且由来已久。小贩中心售卖的食物，许多属于高钠食品如鱼丸汤（2.9克）、板面（2.2克）、云吞面（1.8克）、炒粿条（1.5克）、鸡饭（1-3克）等。那么，如何选择较低盐量食品呢？最简单的办法就是不加任何调味剂如酱油、味精，不喝食物中的汤料；选择白米饭而不是调味饭。烹饪多用葱等香料或草药取代盐。少吃加工食材、罐头、腌制食品。通过阅读食品标签了解钠盐含量等。多措并举，切实减少盐摄入。

2.政府综合治理：建议政府开展全民教育运动，比如在媒体、学校、工作场所开展多种形式的宣传活动。同时监管食品加工企业和盐商，在科学和务实前提下督促他们减少食品中钠盐含量。有些国家政府正在探讨增加盐税以减少食盐的消耗量。

通过以上介绍，相信大家对盐与高血压的关系已经了然于胸。低盐饮食，有利健康，绿色环保，不伤肝肾，不用花钱，何乐而不为也？让我们行动起来，减掉日常饮食一半的盐量，维持好血压，健康生活每一天！

（作者为新加坡国立大学心脏中心心脏内科高级顾问医生）